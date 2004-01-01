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АПК вырос на 4,8%
По итогам 2016 года отрасль сельского хозяйства выросла на 4,8%. Для сравнения, индекс промышленного производства составил 101,1% к показателю 2015-го, следует из данных Росстата. ВВП снизился на 0,2%Агроинвестор, март 2017
Объем производства продукции во всех хозяйствах в прошлом году, по предварительной оценке, превысил 5,6 трлн руб. Основным драйвером стало растениеводство благодаря тому, что были получены рекордные урожаи многих агрокультур. В секторе животноводства в 2016 году на 3,4% до 13,9 млн т (здесь и далее — живой вес) увеличилось производство скота и птицы на убой, динамичнее всего росло производство свиней — на 9,4% до 4,3 млн т. Птицеводство прибавило 2,1% до 6,1 млн т, производство КРС на убой уменьшилось на 1,6% до 2,8 млн т. При этом молочный сектор после нулевой динамики в 2015 году показал снижение на 0,2%.
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