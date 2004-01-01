

Объем производства продукции во всех хозяйствах в прошлом году, по предварительной оценке, превысил 5,6 трлн руб. Основным драйвером стало растениеводство благодаря тому, что были получены рекордные урожаи многих агрокультур. В секторе животноводства в 2016 году на 3,4% до 13,9 млн т (здесь и далее — живой вес) увеличилось производство скота и птицы на убой, динамичнее всего росло производство свиней — на 9,4% до 4,3 млн т. Птицеводство прибавило 2,1% до 6,1 млн т, производство КРС на убой уменьшилось на 1,6% до 2,8 млн т. При этом молочный сектор после нулевой динамики в 2015 году показал снижение на 0,2%.