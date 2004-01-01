

Высокая сезонность производства сырого молока всегда раскачивала цены на него в течение года: зимой они росли, а летом падали. Рост числа современных хозяйств и модернизация старых ферм постепенно приводят к тому, что объемы надоев становятся более стабильными. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), коэффициент сезонности молока снизился за последние пять лет с 1,33 до 1,24. Ценовые колебания также становятся менее заметны. Удорожание сырья в прошлом году началось уже в августе.