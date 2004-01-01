От сезонности пока не уйти. Объемы производства молока по-прежнему зависят от времени года
С августа прошлого года сырое молоко начало активно дорожать. Эксперты прогнозируют, что рост цен продолжится и в 2017-м. Но сельхозпроизводителей это мало радует. Себестоимость продукции настолько большая, что работать в плюс без господдержки трудно даже при нынешних закупочных ценах более 30 руб. за литр качественного молока. Сезонность производства в хозяйствах снижается, но рентабельнее бизнес от этого не становитсяОксана Гончарова
Агроинвестор, апрель 2017
Высокая сезонность производства сырого молока всегда раскачивала цены на него в течение года: зимой они росли, а летом падали. Рост числа современных хозяйств и модернизация старых ферм постепенно приводят к тому, что объемы надоев становятся более стабильными. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), коэффициент сезонности молока снизился за последние пять лет с 1,33 до 1,24. Ценовые колебания также становятся менее заметны. Удорожание сырья в прошлом году началось уже в августе.
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