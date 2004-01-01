Рынок агрострахования вырос на четверть

Такая динамика стала реакцией на переход к централизованным принципам страхования в АПК, считает Национальный союз агростраховщиков (НСА).



Драйвером роста сектора стало страхование с господдержкой: объем собранных премий в этом сегменте составил 8,5 млрд руб. (плюс 30,9% к показателю 2015 года), по коммерческим договорам — 1,29 млрд руб. (минус 4%). «Основу рынка субсидируемого страхования составляет страхование рисков в растениеводстве, на которое приходится 7,5 млрд руб. или 88% объема премии в сегменте с господдержкой, — комментирует президент НСА Корней Биждов. — Еще около 1 млрд руб. дает страхование сельхозживотных». В прошлом году аграрии заключили более 89,9 тыс. договоров на общую сумму около 432 млрд руб., из них договоров с господдержкой — примерно 2 тыс. на 236,4 млрд руб.



Кроме того, что в прошлом году увеличились объем собранной премии и страховая сумма договоров, выросли и выплаты по ним. По почти 4,4 тыс. урегулированных случаев аграрии получили примерно 4 млрд руб. возмещения. В том числе по договорам с господдержкой был урегулирован 271 случай, выплаты составили 2,14 млрд руб. В 2015-м сельхозпроизводители получили около 2,7 млрд руб. страховых выплат, в том числе 897,3 млн руб. по договорам с господдержкой.

