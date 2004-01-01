

По словам гендиректора группы Николая Мисюры, инвестиции в проект оцениваются в 700 млн руб., срок окупаемости составит около четырех лет. Предприятие построено на базе бывшего убойного цеха, что помогло снизить затраты. «Этот актив компания приобрела в 2012 году, но использовать его по назначению было экономически неэффективно из-за малой мощности, а также потому, что он находится в черте города (убойное производство здесь не проходит по экологическим нормам). Было принято решение перепрофилировать его», — рассказывает топ-менеджер.