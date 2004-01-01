

В 2016 году Ассоциация «Росагромаш» провела анкетирование российских производителей сельхозтехники, которое показало, что на НИОКР, разработку и внедрение в производство инноваций они ежегодно тратят 5−7% от суммы своей выручки. По данным отчетов, публикуемых крупнейшими мировыми производителями сельхозтехники, расходы на НИОКР в России соизмеримы с расходами компаний «на науку» за рубежом. Но эксперты уверены, что этих вливаний недостаточно. После длительного периода преодоления последствий «лихих 90-х» в отечественном сельхозмашиностроении отрасли необходимо работать на опережение и вкладывать в инновации намного больше. О многоэтапном пути реализации инновационной идеи в готовый проект журналу «Агротехника и технологии» рассказали специалисты компании «Ростсельмаш»: директор департамента маркетинга Прохор Дармов и директор по техническим инновациям Дмитрий Иноземцев.