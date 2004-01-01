Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №4 (62) июль-август 2017
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Важнейшей и актуальной задачей для агропромышленного комплекса Российской Федерации является максимально полная уборка и сохранение качества выращенного урожая как непосредственно при его уборке, так и при последующей транспортировке к местам хранения.