Комбайн ROPA Tiger 6 обладает увеличенной на 142 л. с. (105 кВт) мощностью
Фото: ROPA
Фото: ROPA
Актуальная техника: обзор инновационных разработок для уборочной техники
Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных разработок для уборочной техники, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРИМА РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. БалабановаВиктор Балабанов
Агротехника и технологии, июль 2017
Важнейшей и актуальной задачей для агропромышленного комплекса Российской Федерации является максимально полная уборка и сохранение качества выращенного урожая как непосредственно при его уборке, так и при последующей транспортировке к местам хранения.
Написать комментарий