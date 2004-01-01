В этом году, по итогам опроса, 38% респондентов назвали сезон 2016 года самым удачным за последние пять лет, а 28% посчитали таковым сезон 2015 года. Более четверти компаний (27%), как и в прошлом году, заявили, что расширили свои посевные площади. Доля тех, кто планирует увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне, сохранилась фактически на уровне прошлого года (84% и 86% соответственно).



Вместе с тем стоит отметить, что, в отличие от прошлого года, большая часть компаний ожидает лишь незначительного увеличения доходности. Отпускную стоимость в этом сезоне планируют повысить лишь 58% участников опроса, что говорит об относительной стабилизации цен на аграрном рынке. Данные о численности компаний, пользующихся кредитами, уже второй год подряд остаются неизменными (71%).



По мнению генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько, сельскохозяйственный сезон-2016 был для компаний, специализирующихся на растениеводстве, одним из лучших за последние годы, и это наглядно демонстрирует Индекс. Стоит обратить внимание и на первые признаки торможения, которые проявляются в снижении ожиданий компаний в части доходности и в сокращении доли тех, кто планирует увеличить посевные площади в 2017 году. Все это свидетельствует о том, что эффект от девальвации рубля и контрсанкций постепенно сходит на нет и нужно искать новые точки для поддержания роста.

