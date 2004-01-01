«Сингента» представила 2-ой Индекс развития аграрных компаний России
Индекс основан на результатах опроса агрофирм, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2017 года. В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агрохозяйств из 21 региона РоссииАгротехника и технологии
«Сингента», июль 2017
В этом году, по итогам опроса, 38% респондентов назвали сезон 2016 года самым удачным за последние пять лет, а 28% посчитали таковым сезон 2015 года. Более четверти компаний (27%), как и в прошлом году, заявили, что расширили свои посевные площади. Доля тех, кто планирует увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне, сохранилась фактически на уровне прошлого года (84% и 86% соответственно).
Вместе с тем стоит отметить, что, в отличие от прошлого года, большая часть компаний ожидает лишь незначительного увеличения доходности. Отпускную стоимость в этом сезоне планируют повысить лишь 58% участников опроса, что говорит об относительной стабилизации цен на аграрном рынке. Данные о численности компаний, пользующихся кредитами, уже второй год подряд остаются неизменными (71%).
По мнению генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько, сельскохозяйственный сезон-2016 был для компаний, специализирующихся на растениеводстве, одним из лучших за последние годы, и это наглядно демонстрирует Индекс. Стоит обратить внимание и на первые признаки торможения, которые проявляются в снижении ожиданий компаний в части доходности и в сокращении доли тех, кто планирует увеличить посевные площади в 2017 году. Все это свидетельствует о том, что эффект от девальвации рубля и контрсанкций постепенно сходит на нет и нужно искать новые точки для поддержания роста.
1 комментарий
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Виктор Рывкин9 августа, 15:23
доходность можно повысить через лигбез. Применение сапропеля решает многое - тема для развития!
Д.Медведев должен понимать, что Реабилитация озёр (от заболачивания- образование сапропеля) м.б. эффективной если извлекаемый сапропель на льготных условиях применять. Т.е. 2 в 1. www.doctor-yaro.ru
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