

«А возможно, и выше — до 6,5 млн т», — сказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Глава Минсельхоза Александр Ткачев оценивает урожай сахарной свеклы в этом году до 52 млн т, что позволит произвести до 6,5 млн т сахара. При этом внутренняя потребность страны составляет 5,8−5,9 млн т. «Также сохраняется импорт белого сахара из Белоруссии и других стран в размере 250−350 тыс. т. Таким образом, даже если производство в России в сезоне-2017/18 будет на уровне прошлогодних 6,2 млн т, формируется экспортный потенциал минимум в 600 тыс. т, который нужно куда-то вывозить», — отмечает Иванов.