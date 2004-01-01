 Дигитализация сельского хозяйства. Как повысить эффективность аграрного бизнеса — Агроинвестор
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Аналитика
Дигитализация сельского хозяйства. Как повысить эффективность аграрного бизнеса
Алексей Минин
Агроинвестор
ноябрь 2017
В последнее время все чаще звучит утверждение о том, что технологии изменят мир. Термин «дигитализация экономики» (или цифровизация) теперь можно услышать не только на специализированных конференциях, но и на политических форумах, в коридорах министерств и даже из уст президента. Причем если раньше все говорили, что дигитализация касается только финансового мира, то теперь это явление нередко связывают с сельским хозяйством
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2017
Фото: Легион-Медиа

Без цифровизации не обойтись


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