Агроинвестор

Дигитализация сельского хозяйства. Как повысить эффективность аграрного бизнеса

В последнее время все чаще звучит утверждение о том, что технологии изменят мир. Термин «дигитализация экономики» (или цифровизация) теперь можно услышать не только на специализированных конференциях, но и на политических форумах, в коридорах министерств и даже из уст президента. Причем если раньше все говорили, что дигитализация касается только финансового мира, то теперь это явление нередко связывают с сельским хозяйством