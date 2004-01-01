 Маржа в интенсивном саду. Рентабельность направления доходит до 250% — Агроинвестор
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Аналитика
Маржа в интенсивном саду. Рентабельность направления доходит до 250%
Елена Максимова
Агроинвестор
апрель 2018
Садоводство в России последние годы развивается стремительными темпами. Ежегодно закладывается до 15 тыс. га новых садов, большая часть из них — интенсивные. Традиционная технология выращивания уже не обеспечивает отрасли необходимой для положительной доходности и быстрой окупаемости урожайности
журнал «Агроинвестор»
апрель 2018
Фото: Pixabay


Благодаря политике государства, нацеленной на замещение импорта, садоводство с недавних пор стало еще одной «модной» темой для агроинвесторов. В последние несколько лет в России ежегодно закладывается от 10 тыс. до 15 тыс. га интенсивных садов. «Сады интенсивного типа начинают плодоносить гораздо быстрее, чем традиционные: уже на второй год они дают небольшой урожай, а на третий начинают плодоносить полноценно», — рассказывает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. В садах же традиционного типа можно начинать сбор продукции только на шестой год после высадки.

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