Агроинвестор



Благодаря политике государства, нацеленной на замещение импорта, садоводство с недавних пор стало еще одной «модной» темой для агроинвесторов. В последние несколько лет в России ежегодно закладывается от 10 тыс. до 15 тыс. га интенсивных садов. «Сады интенсивного типа начинают плодоносить гораздо быстрее, чем традиционные: уже на второй год они дают небольшой урожай, а на третий начинают плодоносить полноценно», — рассказывает гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. В садах же традиционного типа можно начинать сбор продукции только на шестой год после высадки.