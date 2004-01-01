Количество сельскохозяйственных организаций в России с 2006 года по 2016 год сократилось с 59,2 тыс. до 36,4 тыс., говорится в первых предварительных итогах сельскохозяйственной переписи 2016 года, опубликованных Росстатом. Таким образом, за 10 лет их число сократилось на 39%.

Согласно официальной статистике, к 2016 году из общего числа сельхозорганизаций 15,2 тыс. объектов являлись крупными, средними и малыми организациями, которые в последней переписи учитывались совместно, еще 17 тыс. объектов относились к микропредприятиям (в 2006-м насчитывалось 27,8 тыс. крупных и средних сельхозпредприятий и 20,4 тыс. — малых и микропредприятий). Количество подсобных сельскохозяйственных предприятий в 2006 году в стране составляло 11 тыс., к 2016 году их число сократилось более чем в 2,5 раза, до 4,1 тыс. предприятий.

Средний показатель площади земель на одну сельскохозяйственную организацию, согласно предварительным данным переписи, также сократился, хотя и не столь значительно. Если в 2006-м он равнялся 6,93 тыс. га, то в 2016-м — 6,018 тыс. га (на крупные, средние и малые организации сейчас приходится в среднем 12,1 тыс. га земли, 1,6 тыс. га — на микропредприятия, 1,75 тыс. га — на подсобные сельскохозяйственные предприятия).

Число крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) за 10 лет в стране уменьшилось с 253,1 тыс. до 136,6 тыс., количество индивидуальных предпринимателей, напротив, возросло с 32 тыс. в 2006 году до 38 тыс. в 2016 году. При этом средняя площадь земли у КФХ за последнее десятилетие выросла более чем вдвое — со 103 га в 2006-м до 240,9 га в 2016-м. Площадь земли увеличилась и у индивидуальных предпринимателей — со 106,2 га в 2006-м до 140 га в 2016-м.

Личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и других индивидуальных хозяйств граждан в настоящее время насчитывается 18,2 млн (в 2006-м — 22,8 млн), в том числе в сельских поселениях — 15 млн (в 2006-м — 14,8 млн), в городских округах и городских поселениях — 3,2 млн (в 2006-м — 8 млн). Как и в КФХ, средняя площадь земли, приходящейся на одно личное подсобное хозяйство, за последние 10 лет немного выросла — с 0,4 га в 2006-м до 0,7 га в 2016-м.

Количество некоммерческих объединений граждан за десятилетие сократилось с 79,8 тыс. в 2006-м до 76,3 тыс. в 2016-м. Из них 67,2 тыс. в настоящее время составляют садоводческие объединения, 3 тыс. — огороднические объединения, 6,1 тыс. — дачные объединения. На одно некоммерческое объединение граждан в настоящее время приходится в среднем 14,6 га (в 2006-м — 15,1 га).

Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена с 1 июля по 15 августа 2016 года. В отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот период было затруднено, перепись проводится с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Последний раз подобная перепись проводилась в 2006 году. Помимо численности объектов сельского хозяйства результаты переписи должны будут показать занятость в аграрной отрасли, наличие, использование и структуру земельных ресурсов, поголовье скота, производственную инфраструктуру, используемые производителями технические средства и технологии.