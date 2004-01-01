По итогам трех кварталов 2016 года снижение оборота торговли продовольственными товарами в сопоставимых ценах составило 4,4% к уровню января-сентября 2015 года. Об этом говорится в Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном в РАНХиГС. В целом падение оборота розничной торговли за рассматриваемый период составило 5,4%, в том числе по непродовольственным товарам — 2,8%.

Таким образом, за два кризисных года (сентябрь 2016-го к сентябрю 2014-го) объем продовольственных товаров, проданных населению, в сопоставимых ценах снизился на 13,6%, а оборот розничной торговли в целом — на 13,9%, подсчитали в РАНХиГС. «В сентябре прошлого года в розничной торговле начинался период самого глубокого спада относительно предыдущего года, и теперь в сравнении с ним мы наблюдаем небольшое улучшение динамики», — поясняется в докладе.

Эксперты «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) оценивают сокращение объема розничного оборота продовольствия за последние два года еще выше — на уровне 15,7%, а сокращение оборота в общественном питании — на уровне 7,9%. Более того, отмечают они, статистика розничного оборота товаров и услуг продолжает фиксировать снижение потребительской активности населения. «Если до середины текущего года наиболее существенное сокращение розничного оборота наблюдалось по непродовольственным товарам, то с июля максимальный спад показывают продовольственные товары», — отмечается в последнем мониторинге НИУ ВШЭ.

Основной причиной сокращения стало снижение реальных доходов населения — потребительская инфляция росла быстрее, чем номинальные доходы и обязательные платежи населения: сборы, налоги и т. д. , сказал «Агроинвестору» аналитик инвестхолдинга «Финам» Тимур Нигматуллин. Другим фактором стал рост склонности населения к сбережениям. «Видя негативную экономическую конъюнктуру и экономическую неопределенность, население стало активнее гасить кредиты и активнее наращивать сбережения. То есть имеется более-менее накопленный отложенный спрос. И если улучшение экономической конъюнктуры будет стабильным — а с 2017 года в базовом прогнозе Центробанка ожидается рост экономики на 0,5−1% год к году — то этот отложенный спрос реализуется и спад в объеме розничной торговли будет нивелирован», — уверен Нигматуллин. По его прогнозу, объем торговли продовольственными товарами в следующем году будет расти на уровне, сопоставимом с ростом ВВП, хотя и в начале года будет немного отставать от непродовольственных товаров, на которые большее влияние окажет укрепление рубля.

По данным Росстата, в сентябре продовольственная инфляция составила минус 0,1%, в октябре — 0,8%. В то же время реальные располагаемые денежные доходы населения и реальный размер назначенных пенсий снизились в сентябре 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, соответственно, на 2,8% и 3,3%, а в целом за девять месяцев 2016 года падение реальных располагаемых доходов населения составило 5,3%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России на 0,6% в 2017 году, 1,8% в 2017-м и 2,1% — в 2018-м.