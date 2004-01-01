Число сельхозорганизаций за 10 лет сократилось на 40%

Количество сельскохозяйственных организаций в России с 2006 года по 2016 год сократилось с 59,2 тыс. до 36,4 тыс., говорится в первых предварительных итогах сельскохозяйственной переписи 2016 года, опубликованных Росстатом. Таким образом, за 10 лет их число сократилось на 39%. Согласно официальной статистике, к 2016 году из общего количества сельхозорганизаций 15,2 тыс. объектов являлись крупными, средними и малыми организациями, еще 17 тыс. объектов относились к микропредприятиям. Число крестьянских (фермерских) хозяйств за 10 лет в стране уменьшилось с 253,1 тыс. до 136,6 тыс., при этом средняя площадь земли у КФХ за последнее десятилетие выросла более чем вдвое — со 103 га в 2006-м до 240,9 га в 2016-м. Личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан в настоящее время насчитывается 18,2 млн (в 2006-м — 22,8 млн).

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Производство зерноуборочных комбайнов в 2016 году вырастет на треть

За первые девять месяцев 2016 года производство зерноуборочных комбайнов выросло на 47,1%, по итогам года рост может составить 32,6%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития «Тенденции развития в секторах экономики». В 2015 году падение производства зерноуборочных комбайнов составило 17,5%. Однако продолжится ли рост производства комбайнов и сельхозтехники в 2017 году, неизвестно, отметил «Агроинвестору» замдиректора ассоциации «Росагромаш» Денис Максимкин. По его словам, в проекте федерального бюджета на следующий год средства на госсубсидии аграриям на закупку техники не заложены, а без господдержки «может произойти коллапс в отрасли».

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Чеснок, лимоны и черный перец взлетели в цене

«Агроинвестор» составил список наиболее подорожавших и подешевевших продуктов в 2016 году. Больше всего в январе-октябре подорожал чеснок, цены на который выросли на 44,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах — лимоны (+37,32%) и перец черный (горошек) (+28,83%), за ними следуют сухофрукты (+23,36%) и крупа гречневая-ядрица (+20,61%). Среди продуктов, цены на которые, несмотря на инфляцию, в 2016 году падали, лидирующее место занимает картофель, подешевевший за первые десять месяцев этого года 25,08% В первую пятерку дешевеющих продуктов вошли и другие овощи «борщевого набора» — морковь (-22,15%), лук репчатый (-21,92%), капуста белокочанная (-21,91%) и свекла столовая (-14,35%). По словам экспертов, основной фактор снижения цен на данные овощи — это хороший урожай в прошлом году.

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За два месяца экспорт подсолнечного масла достиг рекордных 212 тыс. т

В октябре 2016 года Россия вывезла за рубеж 119 тыс. т подсолнечного масла без учета стран Таможенного союза. Таким образом за сентябрь-октябрь — первые два месяца сельхозгода для масличных культур — на экспорт отправлено 212 тыс. т, что является рекордным показателем за всю историю, сообщил «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Рост экспорта масла стал следствием роста как посевных площадей, так и урожайности семян подсолнечника в этом году. Наращивается экспорт и самих семян: в октябре вывоз составил почти 16 тыс. т, что является самым высоким месячным показателем с июня 2012 года.

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В Татарстане началось строительство грибного комплекса за 1,5 млрд рублей

Компания IGS Agro объявила о начале строительства в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) комплекса по выращиванию 10,8 тыс. т шампиньонов и производству 40 тыс. т компоста в год. Он станет первым в республике промышленным предприятием этого сектора и войдет в число крупнейших в стране. Объем инвестиций оценивается более чем в 1,5 млрд руб., предполагаемый срок окупаемости — пять лет. Запуск первой очереди мощностью 3,6 тыс. т грибов и 20 тыс. т компоста намечен на сентябрь 2017-го. По словам гендиректора IGS Agro Азата Шайдуллина, задача компании — сократить объем импорта, долю которого он оценивает примерно в 75%.

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