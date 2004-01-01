В третьем квартале 2016 года во всех категориях хозяйств России произведено 1468,7 тыс. т птицы на убой в живом весе, что лишь на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года. Как свидетельствуют данные Росстата, по сравнению со вторым кварталом этого года производство упало на 1,9%.

В январе-марте 2016-го выпуск составил 1505,1 тыс. т в живом весе, что на 6,3% больше января-марта 2015-го, в апреле-июне 2016-го рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равнялся 3,5%, до 1497,2 тыс. т. В 2015 году поквартальные темпы прироста были еще выше: в первом квартале — 12,5% к первому кварталу 2014-го, во втором квартале — 5,9%, в третьем — 7,3%, в четвертом — 5,8%.

По словам эксперта рынка мяса ИКАР Анны Кудряковой, в статистике третьего квартала 2016-го негативную роль сыграл сезонный фактор. «В июле-августе была очень жаркая погода в ряде регионов, что вынудило производителей произвести более свободную посадку птицы. Это оказало существенное влияние на производство: оно более-менее восстановилось к октябрю, который оказался примерно равен октябрю 2015-го, и только в ноябре мы видим прибавление к прошлогодним показателям», — сказала «Агроинвестору» Кудрякова.

Всего за девять месяцев 2016 года в стране произведено 4471 тыс. т мяса птицы в живом весе, что на 3,3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минсельхоз. Наибольший прирост производства наблюдался в Брянской, Пензенской, Ростовской и Московской областях, Ставропольском крае и Мордовии. Снижение объемов отмечено в Адыгее, Марий Эл, Северной Осетии и Волгоградской области. Как отмечает Кудрякова, рост обеспечен благодаря активному началу года. «В 2015 году в убойном весе рост составил 9,2% по сравнению с 2014-м. В 2016-м производство вырастет на 150−200 тыс. т в убойном весе, или где-то на 3%", — предположила она. В 2017 году, прогнозирует эксперт, рост также не должен быть большим, исходя из степени насыщения рынка, — в районе 3%.

«Мы находимся в той ситуации, когда внутреннее потребление слабо растет и причин для его резкого роста нет. Экспортных возможностей также не очень много, хотя наращивания экспорта все ждут, и компании над этим активно работают. Пока же компании решили подстраховаться и к высокому сезону не наращивать производство, чтобы подтянуть вверх цены», — сказала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Кроме того, цены на зерно в рублевом выражении в настоящее время нельзя назвать низкими, поэтому при падении цен на конечную продукцию и росте затрат производители стараются сократить производство, чтобы поддержать рентабельность, отметила она.

По подсчетам информационно-аналитического агентства «ИМИТ», в 2015 году на одного россиянина в среднем приходилось около 70 кг мяса, из этого объема 31 кг составляло мясо птицы. Еще 22 кг приходилось на свинину, 15 кг — говядину и 2 кг — остальные виды мяса, в основном, баранину и козлятину.