По предварительным данным Минсельхоза, в стране убрано 97,1% площадей сахарной свеклы — 1079 из 1110 тыс. га (992 тыс. га годом ранее). Урожай превысил 50 млн т (37,6 млн т в 2015-м), что является рекордным показателем за всю историю страны. Урожайность — более чем на 18% выше, чем в прошлом году и составляет в среднем 465 ц/га.

По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, сбор сахарной свеклы завершен в восьми из 23-х производящих эту агрокультуру регионов. В частности, урожай уже собран в Курской, Тамбовской, Рязанской, Брянской областях, Татарстане, Мордовии, на Алтае и в Чувашии. В отдельных регионах страны неубранными остаются более 15% посевов. В частности, на Ставрополье, в Карачаево-Черкессии и Чечне. Прирост итогового валового сбора более чем на 32% возможен на Юге, в Курской, Белгородской, Тульской, Пензенской, Саратовской областях, в Чувашии и на Алтае. Снижение урожая отмечено лишь в КЧР.

По мнению Иванова, если удастся убрать все площади, занятые свеклой, то валовый сбор может превысить 51,8 млн т, что выше уровня предыдущего года на 32%. «Хотя пока до конца не понятно какой процент урожая еще доубирают и переработают, и какой выход сахара будет из этого сырья при таком состоянии и погоде», — добавляет он. Всем хозяйствам имеет смысл максимизировать темп уборки во всех регионах, в первую очередь к востоку и северу от Тамбова, задействовав всю имеющуюся технику и людей, используя каждый погожий час в любое время суток, рекомендует эксперт. Важно обеспечить оптимальное полевое и заводское кагатирование сырья с максимальным использованием всех имеющихся приемов и наработок по снижению потерь хранения.

На начало этой недели было выработано более 4 млн т сахара. Прогноз ИКАР на итоговое производство пока не менялся — 5,63 млн т. Но если всю выращенную свеклу удастся убрать, доставить и сохранить с минимальными потерями, то производство свекловичного сахара в стране в сезоне-2016/17 может превысить 5,92 млн т (год назад — 5,2 млн т, оценивает эксперт.