В России прекратился рост птицеводства

В третьем квартале 2016 года во всех категориях хозяйств России произведено 1468,7 тыс. т птицы на убой в живом весе, что лишь на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года. Как свидетельствуют данные Росстата, по сравнению со вторым кварталом этого года производство упало на 1,9%. В январе-марте 2016-го выпуск составил 1505,1 тыс. т в живом весе, что на 6,3% больше января-марта 2015-го, в апреле-июне 2016-го рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равнялся 3,5%, до 1497,2 тыс. т. В 2015 году поквартальные темпы прироста были еще выше. Эксперты говорят о сезонных факторах и насыщении рынка.

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На юге России растут остатки зерна

К 1 ноября 2016 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 48,03 тыс. т зерна, сообщает Росстат. Это на 8,2%, или 3,63 тыс. т, больше объема на аналогичную дату прошлого года и является рекордным показателем для этого периода. Главная особенность — продолжающийся рост наличия зерна на юге России относительно прошлого года, отмечают в аналитическом центре «СовЭкон». Так, в Южном федеральном округе остатки уже на 9,1% выше, чем год назад, в Северо-Кавказском федеральном округе — на 17,3% выше. Текущие остатки зерна выше прошлогодних практически во всех основных экспортирующих южных регионах. Это означает, что экспортеры в ближайшие месяцы будут закрывать свои потребности прежде всего за счет зерна южных регионов при относительно вялом спроса на зерно из других, более удаленных от портов регионов.

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Сбор сахарной свеклы превысил 50 млн тонн

По предварительным данным Минсельхоза, в стране убрано 97,1% площадей сахарной свеклы — 1079 из 1110 тыс. га, сбор завершен в в восьми из 23-х производящих эту агрокультуру регионов. Урожай превысил 50 млн т, что является рекордным показателем за всю историю страны. По словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, если удастся убрать все площади, занятые свеклой, то валовый сбор может превысить 51,8 млн т, что выше уровня предыдущего года на 32%. Прогноз ИКАР на итоговое производство сахара пока не менялся — 5,63 млн т.

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Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича объявила о заморозке проекта строительства тепличного комплекса в Тамбовской области из-за недостаточного уровня господдержки. Как сообщили «Агроинвестору» в группе, бюджет Минсельхоза на 2017 год был снижен, «в связи с этим есть значительные риски того, что проект не получит государственную поддержку в достаточном объеме». Проект оценивался «Русагро» в 20 млрд руб. Всего в выращивание овощей группа планировала вложить порядка $1 млрд в течение пяти-шести лет, построить 300 га теплиц и стать крупнейшим в стране производителем тепличных овощей с долей рынка в 20%.

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Птицефабрика «Роскар» вложит 1 млрд руб. в предприятие по переработке куриного помета в электроэнергию, сообщил гендиректор предприятия Валерий Горячев. Реализация проекта по утилизации помета начнется в следующем году, производство планируется запустить в течение пяти лет. В настоящее время идут переговоры с поставщиками оборудования из Нидерландов и США. Предприятие будет экологически безопасным и, по расчетам руководства фабрики, произведенной энергии должно хватить для полного обеспечения предприятия теплом и электроэнергией. Утилизация куриного помета, который в Федеральном классификационном каталоге отходов отнесен к третьему классу опасности, для многих птицефабрик является серьезной проблемой: ежегодно одна курица-несушка производит 55−70 кг помета, а на 1 кг бройлера приходится около 3 кг помета.

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