Положение дел в российском сельском хозяйстве за год ухудшилось, показал опрос участников рынка, проведенный компанией Deloitte. Как пишет РБК, если в 2015 году состояние дел в своей компании положительно оценивали 94% участников рынка, то в 2016 году — только 67%. В крупных компаниях с годовой выручкой более 10 млрд руб. пессимистичные настроения ощущаются сильнее: уровень удовлетворенности состоянием дел за год снизился с 90 до 60%. Среди представителей компаний с оборотом менее 10 млрд руб. в год текущим состоянием бизнеса довольны 75%, в то время как годом ранее их было 100%.

Удовлетворенность положением агропромышленного комплекса в целом за год снизилась с 61 до 56%. С 39 до 44% увеличилась доля тех, кто считает ситуацию в отрасли отрицательной.

Основными проблемами опрошенные представители агропромышленного бизнеса назвали несовершенство государственного регулирования (40% респондентов), валютные риски (36%), недостаточность государственной поддержки (29%), нехватку квалифицированных кадров (22%) и коррупцию (21%). Возросла роль и геополитических рисков: если в 2015 году они волновали 3% опрошенных, то в этом — 18%. Еще 17% компаний отметили негибкость налоговой системы, 13% — недостаточную платежеспособность населения.

В 2015 году из федерального бюджета на поддержку АПК было выделено 222 млрд руб. В бюджете на 2016 год на эти цели было заложено 237 млрд руб., однако позднее эта сумма сократилась до 214,8 млрд руб. В проекте бюджета на 2017 год расходы запланированы в объеме 204,5 млрд руб. Ранее в ноябре глава Минсельхоза Александр Ткачев призвал законодателей дополнительно выделить на АПК 30 млрд руб., чтобы сохранить текущий уровень господдержки, но добавил, что если будет выделено и 20 млрд руб., то «аграрии не будут в обиде».

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-августе 2016 года возрос на 3,4% год к году. По итогам 2016 года рост сельхозпроизводства в России составит 3,2%, говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2017−2019 годы. Рост производства прогнозируется во всех категориях, кроме овощей (-0,6%) и картофеля (-2,3%), где падение обусловлено высоким урожаем в прошлом году. Производство зерна по итогам года вырастет на 8,8%, сахарной свеклы — на 8,7%, подсолнечника — на 8,%, мяса и субпродуктов — на 6,5%, молока — на 0,2%. Заявляют в министерстве и об оживлении инвестиционной активности: после сокращения инвестиций в основной капитал в АПК в 2015 году на 9,6%, по итогам этого года ожидается рост этого показателя на 4,8%. В то же время в среднесрочной перспективе в Минэкономразвития ожидают замедление темпов роста производства ряда сельскохозяйственной и пищевой продукции из-за низкой инвестиционной привлекательности отрасли на фоне слабых восстановительных процессов в экономике, в том числе медленного роста платежеспособности населения.