По оценке Национального союза производителей плодов и овощей, производство овощей закрытого грунта за последние четыре года выросло в России на 52%, открытого — на 20%. Импорт при этом соответственно сократился на 41% и 25%. Об этом на XVI ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2016», организованной «Агроинвестором», рассказал главный аналитик организации Кирилл Лапшин.

Производство тепличных овощей по итогам 2016 года составит около 875 тыс. т, что на 17% выше показателя 2015-го. Урожай овощей открытого грунта (без картофеля) напротив немного снизится (-2%) по сравнению с прошлым годом — до 4,48 млн т. «Что касается ввоза овощей, как по закрытому грунту, так и по открытому в этом году мы увидим сокращение на четверть, — прогнозирует аналитик. — Главную роль здесь сыграл запрет на импорт из Турции».

По данным союза, страна поставляла в Россию до 50% томатов и около 20% огурцов. В этом году из-за введенного эмбарго основными поставщиками томатов на российский рынок вместо нее стали Марокко (109 тыс. т) и Азербайджан (106 тыс. т). Лидеры поставок огурцов — Иран (44 тыс. т) и Белоруссия (38,5 тыс. т).

«Если запрет на ввоз овощей из Турции будет продлен до 2020 года, то производство томатов в стране может ежегодно расти на 17−20%, по огурцам темпы увеличения будут меньше, но сектор также продолжит динамично прибавлять», — говорит Лапшин. Однако одновременно с расширением производства овощей, чтобы минимизировать проблемы с реализацией урожая и насыщением рынка, инвесторам стоит вводить мощности по их хранению, обращает внимание аналитик. Сейчас дефицит мощностей только по овощам оценивается в 750 тыс. т.