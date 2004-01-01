Ситуация с озимыми агрокультурами в первой декаде декабря в целом была благоприятной во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом говорят данные космического мониторинга, проводимого Национальным союзом агростраховщиков (НСА). Неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к гибели посевов, не отмечалось, хотя некоторые регионы находятся в зоне потенциального риска из-за с недостаточного снежного покрова. Так, он полностью отсутствовал или его высота была менее 5 см на юго-западе Ростовской области, в центральной и западной части Краснодарского края, в Крыму, на юге Астраханской области, юго-востоке Калмыкии и Ставропольского края, а также в республиках Северного Кавказа, за исключением предгорных районов.

При этом показатель накопленной в почве продуктивной влаги на 10−15% выше средних значений за предыдущие 10 лет. В Волгоградской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае он максимальный за последние пять лет, отмечает НСА. Это способствовало хорошему развитию растений осенью и должно позитивно сказаться на их росте весной.

По данным Минсельхоза, крупнейшим производителем зерновых и зернобобовых агрокультур в этом году традиционно стал Краснодарский край, где собрали около 14,7 млн т (здесь и далее — в бункерном весе). Озимыми в регионе засеяли примерно 1,6 млн га — на уровне прошлого года. Согласно мониторингу НСА, в центральной части Кубани при понижении температур до минус 3−5оС высота снежного покрова составляла 1−5 см. В крайних западных районах края (Славянск-на-Кубани, Темрюк, Анапа, Крымск) снега не было.

В Ростовской области, ставшей второй по объему собранного зерна (11,6 млн т), озимые занимают почти 2,4 млн га, что 130 тыс. га больше, чем под урожай 2016 года. Вызывает беспокойство состояние посевов в центре, на севере и западе региона, где в третьей декаде ноября озимые четыре дня подряд подвергались воздействию температур на уровне минус 7−9оС при отсутствии снежного покрова. НСА не исключает, что при дальнейшем похолодании на фоне небольшого количества снега состояние растений ухудшится. Зато на востоке области сформировался устойчивый снежный покров в 15−20 см, что обеспечивает защиту озимых от мороза.

Аграрии Ставропольского края в этом году получили урожай зерна на уровне 10,5 млн т — это третий результат по стране. Озимые в регионе посеяны примерно на 1,9 млн га — немногим больше прошлогоднего уровня. На западе, севере и в центре края складываются хорошие условия для их развития, тогда как восточная часть в зоне риска, следует из мониторинга. Вызывает опасения состояние озимых на территории Туркменского, Благодарненского, Новоселицкого, Буденновского и Левокумского районов, где в начале декабря отмечалось резкое снижение температур в ночные часы до минус 8−12оС при минимальной высоте снежного покрова (1−2 см) и даже его полном отсутствии. В потенциальной зоне риска озимые в Арзгирском, Нефтекумском, Степновском и Советском районах, где на начало декабря высота снежного покрова составляла менее 1 см или снега вообще не было.

Несмотря на сложности с субсидированием агрострахования, аграрии Юга страхуют посевы, отмечает президент НСА Корней Биждов. По предварительным данным на 1 декабря, в Ставропольском крае было заключено 40 договоров с господдержкой на страхование 227 тыс. га озимых, в Краснодарском крае — 23 договора на 145 тыс. га, в Ростовской области — 61 договор на 155 тыс. га. Всего в Южном и Северо-Кавказском округах озимыми засеяли около 8,3 млн га, следует из данных Минсельхоза.

Озимые Приволжья в удовлетворительном состоянии

В Приволжье озимыми заняли почти 4,6 млн га. Однако, по информации НСА, осенью здесь не отмечалось активности в страховании посевов. «Тем не менее, в республике Татарстан на условиях господдержки заключено 42 договора страхования 36,9 тыс. га, в Мордовии — 28 на страхование 29 тыс. га, есть единичные договоры в Башкирии, Ульяновской области и других», — перечисляет Биждов.

В целом состояние озимых зерновых в Приволжском федеральном округе в начале зимы было удовлетворительным — за исключением юго-востока, где возможны отклонения в развитии растений, говорят данные мониторинга НСА. Первый снег почти во всех регионах ПФО выпал в начале ноября. С этого времени сформировался устойчивый снежный покров в Кировской области, Удмуртии, в Пермском крае, Марий-Эл, на севере Нижегородской области, в Чувашии, Татарстане и Башкирии. На первую декаду декабря его высота в этих регионах составляла от 30 см до 60 см. На большей части оставшейся территории округа снежный покров в 10−30 см установился с конца ноября. Это позволило избежать негативного влияние низких температур на озимые, хотя уже в 20-х числах ноября отмечалось резкое похолодание до минус 12−20оС.

Однако в некоторых регионах Приволжья морозы могли сказаться на состоянии озимых. В частности, в зоне риска приграничные к Казахстану территории левобережной части Саратовской области, юг Самарской, Пензенской и Оренбургской областей, где высота снежного покрова не превышала 1,5 см, а в последней — 1 см. В течение последних пяти лет в начале зимы нет снега в заволжских районах Ульяновской области. В этом году здесь также было не более 0,5 см при температуре воздуха минус 12−18оС.

Показатель накопленной влаги в почве в большинстве регионов ПФО осенью был на уровне средних значений за последние 10 лет, а в отдельных областях, например, Саратовской и Оренбургской, превышал их на 5−10%, говорится в мониторинге НСА. В Чувашии, Татарстане и Башкирии наблюдалось снижение на 5−10%, однако о дефиците продуктивной влаги в почве речи не идет.

ЦФО активно страхует посевы

Озимые в средней полосе России и Центральном Черноземье начали зимовку в благоприятных условиях, следует из мониторинга НСА. Показатель накопленной влаги был на 10−20% выше средних значений за последние 10 лет. Тенденция его устойчивого роста отмечалась во всех регионах ЦФО в течение всего периода вегетации растений в 2016 году.

До середины октября температурный фон в ЦФО был на уровне средних значений, похолодание до минус 10оС в начале ноября и минус 15−20оС в конце ноября и начале декабря не повлияло на развитие озимых зерновых, так как на тот момент уже сформировался необходимый снежный покров высотой 10−15 см, а в отдельных регионах до 25−30 см, что обеспечило защиту посевов от вымерзания.

По словам Биждова, основные черноземные регионы традиционно наиболее активно страхуют посевы озимых. По предварительным данным на 1 декабря, в Воронежской области заключено 43 договора на страхование 173 тыс. га, в Белгородской — 11 договоров на 55 тыс. га, в Орловской — 21 договор на 51 тыс. га, в Курской — шесть договоров на 83 тыс. га, в Тамбовской — семь договоров на 43 тыс. га, в Липецкой области — шесть договоров на 26 тыс. га. Всего в Центральном федеральном округе озимые посеяны на 3,9 млн га — на 82,4 тыс. га больше, чем под урожай этого года, следует из данных Минсельхоза.

Страхование озимых агрокультур с господдержкой осуществляется на период от сева до уборки урожая. По полисам страхования обеспечена защита как от рисков зимнего периода (вымерзание, выпревание, ледяная корка), так и периода вегетации и созревания — засухи, града и т. д.

Всего под урожай-2017 озимые в России посеяны почти на 17,4 млн га против 16,3 млн га годом ранее. Больше всего — 6 млн га — они занимают в Южном федеральном округе. Такой объем сева озимых в стране — второй после рекорда 2009 года, когда ими заняли 17,5 млн га. В начале декабря, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), доля озимых в хорошем состоянии превышала 80%, плохих было менее 1 млн га или 6%. Для сравнения, в 2015-м в хорошем состоянии было примерно 10 млн га озимых (60%), в плохом — почти 2 млн га (свыше 12%). Однако это не гарантирует высокого сбора зерна в следующем году. Например, в рекордном по севу озимых 2009 году до мая 2010-го они были в очень хорошем состоянии, но в итоге из-за засухи случился неурожай, и сбор сократился более чем на 37% к показателю 2009-го, составив лишь 60,9 млн т. Тем не менее, пока отраслевые эксперты склонны считать, что, если не произойдет форс-мажоров, то урожай в 2017 году вновь превысит 100 млн т.