По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигнет примерно 2,3 тыс. га. Из них 600 га построены за последние пять лет, в том числе 300 га — со светокультурой.

Только в 2016 году строительные работы велись на 166 га с вложениями на уровне 33,5 млрд руб., а в этом году предварительно заявлены проекты на 350 га, говорит главный специалист ассоциации Николай Детков. Сколько из них будет реализовано — пока вопрос, многие планы остаются на бумаге. Реальный прирост общей площади зимних теплиц меньше, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова: параллельно с вводом новых комплексов выводятся из эксплуатации старые. «Действительно, за последние пять лет построено 600 га современных теплиц, но примерно 350 га выбыло», — знает она.

Минсельхоз прогнозирует, что в наступающем году вполне реально ввести в эксплуатацию 130−150 га комплексов. Хотя прирост выглядит значительным, эти цифры отстают от плановых показателей, утвержденных госпрограммой. Согласно документу, в 2016-м площади должны были увеличиться почти на 260 га, в 2017-м — на 263 га. При этом для покрытия потребностей страны в овощах закрытого грунта, по оценке агроведомства, к 2020 году дополнительно необходимо запустить еще 2 тыс. га теплиц, а производство должно вырасти еще на 1 млн т до 1,7−1,8 млн т.

Наиболее активно овощеводство закрытого грунта развивается в Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По количеству промышленных теплиц первенство принадлежит Краснодарскому краю: сейчас там сосредоточено более 210 га, из которых 194 га — под овощными теплицами.