Промежуточный анализ первой половины сезона-2016/17 показал двукратное увеличение экспорта российского зерна в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как сообщает Россельхознадзор, в июле-декабре в эти страны продано около 587 тыс. т зерновых, 80% из этого объема составила пшеница (467 тыс. т), 20% — кукуруза (118 тыс. т).

«По последним данным, суммарный прогноз импорта зерна в регионе увеличился по сравнению с ноябрьскими показателями на 1,7 млн т и оценивается в 38 млн т, в том числе пшеницы — 23,5 млн т (увеличился на 800 тыс. т), кукурузы — 14,5 млн т (увеличился на 900 тыс. т)», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Лидером по импорту российского зерна среди стран Юго-Восточной Азии стала Индонезия, которая за первую половину текущего сезона импортировала из России 252,3 тыс. т пшеницы (в сезоне 2015/16 — 233,5 тыс. т). На втором месте — Вьетнам со 118,3 тыс. т кукурузы и 66 тыс. т пшеницы (в прошлом сельхозгоду экспорт из России пшеницы и кукурузы во Вьетнам отсутствовал, в феврале 2016-го Вьетнам включил Россию в постоянный реестр экспортеров продукции растительного происхождения), на третьем — Малайзия с 68,3 тыс. т пшеницы (в сезоне 2015/16 — 44 тыс. т).

Тем временем, как сообщает Минсельхоз со ссылкой на ФТС России, несмотря на рекордный урожай, в целом экспорт российского зерна в текущем сезоне пока отстает от предыдущего сельхозгода. К 28 декабря 2016-го было вывезено 19,7 млн т зерна, что на 3,7% ниже темпов сезона-2015/16. Правда, по пшенице и кукурузе прошлогодние темпы удалось превзойти: к 25 декабря, по данным «Спеццентручет в АПК», экспорт пшеницы составил 15,2 млн т (+0,5%), кукурузы — 2,3 млн т (+32,7%). Ячменя по сравнению с сезоном-2015/16 экспортировано на 43% меньше — 1,8 млн т.

По итогам декабря, подсчитали в аналитическом центре «СовЭкон», экспорт зерна ожидается в районе 3,3 млн т, что на 0,7 млн т ниже, чем в ноябре и на 0,8 млн т, чем в декабре 2015-го. В «Русагротрансе» прогнозируют экспорт в прошлом месяце на уровне 3,18 млн т, в том числе 2,4 млн т пшеницы и 550 тыс. т кукурузы. С отставанием от прошлого года открылся и январь. Так, из-за сложных погодных условий Новороссийский морской торговый порт за первую новогоднюю неделю (01−07 января) отгрузил на экспорт 78,9 тыс. т зерна, что 2,2 раза меньше первой недели 2016-го.

По оценке Минсельхоза, экспорт российского зерна по итогам сезона составит 35−40 млн т. В прошлом сельхозгоду за рубеж было продано 33,9 млн т зерновых. Запасы зерна в сельскохозяйственных, перерабатывающих и заготовительных организациях к 1 декабря Росстат оценивал в 45 млн т, что на 11,1% выше аналогичного показателя прошлого сезона.