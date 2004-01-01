По данным Росрыболовства, в завершившемся году отечественные рыбаки добыли более 4,75 млн т водных биоресурсов в российских водах и за пределами исключительной экономической зоны страны. Это на 5,5% (или на 248,8 тыс. т) больше рекордного уровня 2015 года.



Так, в Дальневосточном бассейне добыто на 8% (или на 227,2 тыс. т) больше прошлогоднего показателя — 3,1 млн т. В том числе вылов минтая вырос на 7,2% до 1,7 млн т, вылов сельди увеличился на 3,4% до 398,9 тыс. т, трески — на 11% до 87,7 тыс. т, крабов — на 14,3% до 57 тыс. т.



Общий вылов в Северном бассейне увеличился почти на 8 тыс. т, или на 1,4% и составил 567 тыс. т. На промысле трески добыто 394,2 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 4%. Вылов пикши вырос на 26,3% до 115,7 тыс. т, камбал — на 8% до 10,4 тыс. т, зубатки — на 13,7% до 7,6 тыс. т.



В Азово-Черноморском бассейне добыто 103 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 5,6%, или 5,4 тыс. т. На промысле хамсы вылов вырос на 6,13% до 48,5 тыс. т. Вылов тюльки — на 10% и достиг 7,61 тыс. т.



В Западном бассейне выловлено на 8,7%, или на 5,8 тыс. т больше прошлогоднего показателя — 72,63 тыс. т. В частности, шпрота добыто на 12% больше — 34 тыс. т. Вылов сельди балтийской вырос на 16,4% до 24,3 тыс. т.



Вылов водных биоресурсов уменьшился только в Волжско-Каспийском бассейне. Всего там добыто 68 тыс. т, что меньше уровня прошлого года на 2,4%, или на 1,65 тыс. т. При этом вылов кильки увеличился почти на 5% до 1,5 тыс. т.



Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составило 681,4 тыс. т, что также меньше уровня прошлого года на 4,4%, или 31 тыс. т.



В конце прошлого года стало известно, что вскоре рыбопромышленники смогут оформлять разрешения на добычу онлайн. Такую возможность предоставит электронный промысловый журнал (ЭПЖ), который станет современной альтернативой бумажной отчетности. Его полномасштабный запуск запланирован на 2018 год. ЭПЖ представляет собой программно-технический комплекс, при помощи которого рыбаки могут предоставлять отчетность о добыче, приемке, перегрузке, транспортировке и хранению уловов водных биоресурсов, а также о производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов в электронном виде.



Как отмечают в Росрыболовстве, рыбацкое сообщество проявляет все больший интерес к процессу внедрения ЭПЖ. Ожидается, что после того как программно-технический комплекс заработает на полную мощность, появятся возможности для расширения функций отраслевой системы мониторинга в целом. Законопроект предусматривает получение при помощи ЭПЖ разрешения на добычу водных биоресурсов оналайн с использованием электронной подписи. Это исключит необходимость доставки бумажного подлинника разрешения на судно и в подразделение пользователя. Тестирование новой программы будет проходить в течение всего 2017 года.

