По итогам 2016 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 161,6 пункта, что на 1,5% ниже уровня 2015 года. Таким образом, тенденция к снижению, сформировавшаяся после 2011 года, сохраняется, говорится в материалах ФАО. Значительное увеличение цен на растительные масла и сахар в 2016 году сопровождалось падением цен на рынках зерна, мяса и молочной продукции, и в результате значение индекса оказалось ниже его среднего уровня 2015 года.



В декабре 2016-го среднее значение ИПЦФ составило 172 пункта, не изменившись по сравнению с его ноябрьским уровнем. В прошлом месяце отмечен значительный рост цен на растительные масла и молочную продукцию, которые практически полностью компенсировали падение котировок сахара и мяса.



Индекс цен на зерновые ФАО в 2016 году составил 147 пунктов, что на 9,6% ниже, чем в 2015 году, и на 39% ниже максимального уровня, достигнутого в 2011 году. В декабре индекс цен на зерновые составил 142,1 пункта, что на 0,5% выше ноября и примерно соответствует сентябрьским показателям. Международные цены на рис в декабре несколько укрепились благодаря мерам, предпринятым правительством Таиланда для поддержания внутренних цен, а также ввиду повышенного спроса со стороны Пакистана. Котировки кукурузы также укрепились в декабре под влиянием опасений, связанных с погодными условиями, и активного спроса; при этом цены на пшеницу снизились в связи высоким урожаем в Австралии, Канаде и России, который оказался выше прогнозируемого, а также вследствие хороших видов на урожай в Аргентине.



Индекс цен на молочную продукцию ФАО по итогам прошедшего года оказался на 4% ниже, чем в прошлом году. Международные цены на молочную продукцию со второй половины года активно восстанавливались, причем основной прирост продемонстрировали цены на сливочное масло и цельное сухое молоко. В декабре составило 192,6 пункта, что на 3,3% ниже уровня ноября. Цены на сливочное масло, сыры и цельное сухое молоко умеренно выросли, в то время как котировки обезжиренного сухого молока сохранились на стабильном уровне. Поддержанию цен способствуют ограниченные объемы производства молока в странах ЕС и Океании, а также активный спрос на него на международных и внутренних рынках.



Индекс цен на мясо ФАО в прошлом году снизился на 7% по сравнению с уровнем 2015 года, несмотря на умеренный рост индекса на протяжении практически всего года. Значительнее всего снизились цены на говядину и мясо птицы. В декабре индекс составил 161,5 пункта, снизившись на 1,1% к ноябрю, значительнее всего сократились котировки баранины и говядины, в то время как цены на мясо птицы и свинину снизились незначительно.



Индекс цен на сахар в 2016 году вырос на 34,2% к 2015 году (увеличение зафиксировано впервые с 2011 года), что связано со снижением предложения в Бразилии, Индии и Таиланде. Среднее значение индекса цен на сахар в декабре оказалось на 8,6% ниже ноября, что в ФАО связывают с ослаблением бразильского реала к доллару США. Это стимулировало увеличение экспорта сахара из Бразилии — крупнейшего мирового производителя и экспортера сахара. Кроме того, снижению цен способствовала информация о более высоких, чем ожидалось, объемах производства сахара в сезоне 2016/17 (рост на 18% по сравнению с сезоном-2015/16) в центральном и южном регионах Бразилии, где сосредоточено его основное производство.

