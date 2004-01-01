По итогам 2016 года производство продукции сельского хозяйства выросло на 4,8%. Для сравнения, индекс промышленного производства составил 101,1% к показателю 2015-го, следует из данных Росстата. Показатель динамики ВВП статведомство пока не публикует. Ранее Минэкономразвития прогнозировало его снижение на 0,6%.



Объем производства продукции во всех хозяйствах в прошлом году, по предварительной оценке, превысил 5,6 трлн руб. Основным драйвером отрасли стало растениеводство, благодаря тому, что были получены рекордные урожаи многих агрокультур. Так, сбор зерна составил 119,1 млн т в весе после доработки, что на 13,7% больше уровня предыдущего года и является самым большим в истории страны. В том числе, получен рекордный объем кукурузы на зерно — 13,8 млн т — на 0,6 млн т больше, чем годом ранее. Кроме того, поставлены рекорды по сбору сои (3,1 млн т), подсолнечника (10,7 млн т), сахарной свеклы (48,3 млн т), овощей (16,3 млн т), а также плодов и ягод (3,3 млн т), сообщал ранее Минсельхоз.



В секторе животноводства в 2016 году на 3,4% до 13,9 млн т (здесь и далее — живой вес) увеличилось производство скота и птицы на убой, яиц — на 2,2% до 43,5 млрд штук. При этом молочный сектор после нулевой динамики в 2015 году показал снижение на 0,2%. Валовой надой во всех хозяйствах составил 30,7 млн т. Численность КРС в стране продолжила сокращаться: на конец декабря, по расчетам, общее стадо составляло 18,7 млн животных (на 1,6% меньше, чем на аналогичный период 2015 года), в том числе коров — 8,3 млн (минус 1,9%). В мясном секторе динамичнее всего росло производство свиней на убой — на 9,4% до 4,3 млн т. Птицеводство прибавило 2,1% до 6,1 млн т. Производство КРС на убой уменьшилось на 1,6% до 2,8 млн т.







Позитивная динамика АПК стала ожидаемой: ранее Минэкономразвития и Минсельхоз прогнозировали рост отрасли на 3−3,2% по итогам 2016-го, затем агроведомство повышало оценку. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в ноябре сомневался, что сельское хозяйство вырастет больше, чем на 3%. А вот гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оказался ближе всех в своих прогнозах: тогда он говорил «Агроинвестору», что отрасль может выйти на уровень, близкий к 5%.



«В декабре у нас был прогноз 4,4%, — комментирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — Уже с середины лета, когда стало известно о перспективах установления рекорда по зерну, было понятно, что рост будет хороший. На индекс физического объема сельскохозяйственного производства влияют растениеводство и животноводство, при этом растениеводство дает основной вклад в волатильность индекса (т. к. показатель урожая занимает в индексе высокую долю и сам очень волатилен год от года), а животноводство более инерционно». Рост АПК в последние годы — следствие конкурентоспособности сектора, которая сформировалась благодаря девальвации, обеспечившей стабилизацию финансового состояния компаний и привлекательность идеи расширения производства экспортной направленности. Также сохраняются возможности для частных инвестиций в расширение мощностей и развитие технологий, которые стимулируются госпрограммой поддержки сельского хозяйства, рассказывает эксперт.



Однако маловероятно, что в 2017 году сохранится позитивная динамика роста отрасли — негативно скажется эффект высокой базы. Дарья Снитко ожидает снижения индекса роста физического объема выпуска сельхозпродукции на уровне минус 1−2% — в частности, из-за ожиданий более скромного урожая зерна. В этом году валовой сбор будет достаточно высоким, но, скорее всего, не достигнет рекордного показателя, сообщил ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «В целом ориентируемся на хороший урожай, но не такой большой, как в прошлом году, — может быть, в пределах 110 млн т», — цитирует его «Интерфакс». Эксперт напомнил, что результат 2016 года стал возможен во многом благодаря озимым, которые сохранились практически на 100%, хотя обычно потери составляют 10−15%. «Вряд ли стоит рассчитывать на такое же везение по перезимовке», — добавил он.



«Надо сделать все, чтобы темпы развития в агропромышленном комплексе не снижались, и результаты, которые мы получили, создавали дополнительные эффекты для развития экономики», — сказал вчера премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.



Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития страны до 2019 года ожидает, что в этом году индекс роста АПК будет на уровне 99,4%. Базовый вариант госпрограммы развития сельского хозяйства предполагал рост отрасли на 0,9% в 2016 году, оптимальный — на 3,1%. Оценки потенциала на 2017-й — плюс 1,1% по базовому сценарию и 2,1% — по оптимальному.

