Благоприятная конъюнктура на мировом рынке рапсового масла в этом сезоне может сподвигнуть российских аграриев к расширению посевов рапса, прогнозирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Цены на агрокультуру в сезоне-2016/17 находятся на 15−20% выше, чем в прошлом сельхозгоду.



Посевы рапса в России сокращались в течение последних трех лет. В 2016-м им было занято всего 980 тыс. га, в то время как в 2013-м площади превысили 1,3 млн га. По оценке Минсельхоза, урожай рапса в завершившемся году составил около 1 млн т, что на 1−2% меньше результата 2015-го. «Относительный спад популярности рапса среди российских аграриев совпал с дефицитным сезоном по всему миру, что обусловило взрывной рост котировок на сырье и масло, — отмечает Хотько. — Внутренние цены поддерживает увеличившийся вывоз агрокультуры за рубеж, что обострило конкуренцию за него между экспортерами и переработчиками».



По данным ИКАР, темпы отгрузки рапса за первые месяцы превысили прошлогодние, а по итогам сельхозгода может быть вывезено до 60 тыс. т (более чем вдвое больше, чем в 2015/15-м). Поэтому закупочные цены на рапс держатся на стабильно высоком уровне в 25,5−26,5 тыс. руб./т с НДС (СРТ-завод) в ЦФО, что несколько выше аналогичного периода 2015 года, и имеют тенденцию к дальнейшему росту. При этом мировые цены на рапсовое масло последние три сезона рекордно высоки — $880/т, что в среднем на 10−12% больше, чем в прошлом сельхозгоду. Эта динамика объясняется не только самым низким за последние восемь лет производством рапса в мире, но и увеличением выпуска биодизеля, сырьем для которого является рапсовое масло, комментирует эксперт.



Из-за снижения сбора рапса в производстве этого вида масла рекордов не ожидается. Но его вывоз идет довольно активными темпами на фоне неудовлетворенности глобального спроса, поскольку в мире производство рапса и рапсового масла снижается уже несколько лет подряд. По данным ИКАР, с июля по ноябрь 2016 года в России выработано 126 тыс. т масла, что на 30−32% уступает показателям прошлого сезона. При этом темпы экспорта отстают от сезона-2015/16 всего на 17%, что фактически указывает на увеличение доли внешних продаж до 74% в общем объеме (годом ранее — 61%).

