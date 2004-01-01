Задача сельхозпроизводителей на 2017 год — сохранить темп роста, достигнутый в 2016-м, об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе Всероссийского агрономического совещания, где присутствует корреспондент «Агроинвестора». «Ушедший год можно назвать годом больших свершений и побед, — отметил министр. — Бизнес стал более уверенно строить планы на будущее: у отрасли есть поддержка президента, правительства, региональных властей».



По итогам прошлого года АПК прибавил более 4% (4,8% по данным Росстата — «Агроинвестор»), что является очень хорошим показателем, особенно учитывая стагнацию в экономике, обратил внимание Ткачев. «Когда говорят, что вклад сельского хозяйства в ВВП страны составляет 3−4% — это не вполне корректно: наша отрасль — драйвер роста многих сопутствующих отраслей, локомотив для других направлений экономики».



Успехи были бы невозможны без поддержки государства, напомнил министр. В этом году на поддержку сельского хозяйства будет выделено 215,8 млрд руб., еще 13,7 млрд руб. из антикризисного фонда направят на сельхозмашиностроение, которое активно развивалось в прошлом году. «Регионы завершают подписание соглашений с Минсельхозом, надеюсь, что аграрии смогут оперативно получить деньги», — сказал Ткачев.



Также министр напомнил, что в этом году отрасль переходит на новую систему господдержки, в частности, водится льготное кредитование аграриев по ставке не более 5%, при этом субсидии будут перечисляться напрямую банкам. Глава агроведомства рассчитывает, что это упростит процедуру выдачи кредитов. Соглашения заключены уже с восемью банками. «Сегодня-завтра они будут готовы выдавать деньги по новой схеме», — заверил Ткачев. Объем господдержки направления льготного кредитования на этот год — около 21 млрд руб.



Важно эффективно расходовать бюджетные средства и как можно более полно реализовывать потенциал страны в развитии сельского хозяйства, подчеркнул глава агроведомства. «119 млн т зерна, которые мы получили в 2016 году, — это не предел. Мы должны увеличивать его производство, работать над качеством, повышая долю сильной пшеницы 3 класса, которая востребована на мировом рынке», — сказал Ткачев. По его словам, в России есть огромные резервы для роста производства. Мы ищем новые рынки для нашей продукции, и должны развивать поставки не только сырья, но и готовой продукции, в том числе продуктов глубокой переработки зерна, а также мяса. «Я вспоминаю 1990-е годы, когда с Кубани экспортировали подсолнечник в Турцию и потом закупали там масло. Эта ситуация в прошлом, однако по зерну мы пока в начале пути», — отметил Ткачев.



В этом году аграрии снова могут рассчитывать на хороший урожай: по словам министра, состояние озимых пока не вызывает серьезных опасений. При этом их посевы были увеличены на 300 тыс. га по сравнению с 2015 годом.

