Минсельхоз пока не озвучивает свой прогноз по валовому сбору зерна в 2017 году, однако он должен превысить 100 млн т. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик. «Думаю, да, по-любому», — приводит слова Волика ТАСС. При этом чиновник отказался озвучивать более точные цифры, отметив, что свою оценку сначала должны дать растениеводы.



Прогнозы же экспертов зернового рынка пока существенно выше 100 млн т. Так, гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа» в четверг оценил, что сбор зерна составит 113 млн т, в том числе 67,5 млн т пшеницы. Эксперт уточнил, что это пока очень примерная и оценочная цифра. Конкретные прогнозы строить пока рано, говорит Рылько. «Мы могли бы поставить и 75 млн т [вместо 67,5 млн т оценочного урожая пшеницы], и это тоже было бы нормально», — сказал он, уточнив, что более низкую цифру ИКАР обнародует «для подстраховки». В любом случае, урожай зерновых, по его словам, будет значительным в силу «рекордно хорошего» состояния озимых. Также возможен новый рекорд по производству кукурузы.



Ориентируется на грядущий хороший урожай и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский — ранее он прогнозировал, что в нынешнем году может быть собрано 110 млн т. Гендиректор центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценок пока не озвучивает. «Говорить что-то определенное еще очень рано», — сказал он «Агроинвестору». По словам экспертов, многое будет зависеть от состояния озимых к началу весны. На текущий момент оно оценивается Минсельхозом как неплохое: к началу февраля в плохом состоянии находились 3,9% засеянных озимыми площадей, или 685 тыс. га. В целом площадь сева озимых под урожай 2017 года составила 17,36 млн га, что на 300 тыс. га больше посевов под урожай 2016-го.



В то же время повторение высокого урожая в 2017 году может привести к обвалу цен на зерновые агрокультуры, предостерегает Рылько. «Мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке», — сказал эксперт. Он напомнил, что драйверов для существенного роста потребления внутри страны пока не наблюдается, поэтому ситуацию на рынке будет определять экспорт. И прогнозируемые Минсельхозом 37,5 млн т вывоза — это минимальный объем, необходимый для сохранения нормального баланса. При этом к 1 февраля за рубеж отправлено лишь 22,8 млн т, соответственно, за последние пять месяцев сезона нужно вывезти еще 14,7 млн т. «Никогда в истории России во второй половине сезона, с февраля по июнь, у нас не было такой огромной доли по отношению ко всему экспорту. То есть перед экспортерами и перед всеми участниками экспортной цепочки стоит колоссальная задача», — отметил Рылько.



Впрочем, не исключает Волик, экспорт зерна в этом сельхозгоду может составить и больше 37,5 млн т. «Думаю, что, в принципе, при отдельных дополнительных стимулах, позволяющих оптимизировать перевозки, может быть, можно и еще увеличить этот объем», — отметил представитель Минсельхоза. По ожиданиям Рылько, Россия в сезоне-2016/17 сохранит позицию ведущего глобального экспортера пшеницы, «даже если выполнит только экспортную программу-минимум, вывезя 28 млн т». Одна из причин лидерства — низкий урожай пшеницы в Евросоюзе, который временно выбывает из высшей лиги поставщиков этой агрокультуры.



Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году Россия собрала рекордные 119,1 млн т зерна в весе после доработки, что на 13,7% больше уровня 2015 года. В том числе пшеницы — 73,3 млн т, что на 19% выше прошлогоднего показателя. Переходящие запасы зерна на 1 июля 2017 года, по прогнозу ИКАР, могут составит рекордные 22,5 млн т.

