Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменила решение территориального управления ФАС по Татарстану, признавшего крупнейших российских производителей сахара виновными в ценовом сговоре. Предписание о штрафе в размере 360 млн руб. для «Союзроссахара» и сахарных заводов также аннулировано.



Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в 2015 году, когда цены на сахарный песок взлетели с 25 руб. до 60 руб. за 1 кг. Расследование, которое первоначально шло в отношении лишь трех сахарных заводов Татарстана, впоследствии коснулось всех 76 сахаропроизводителей России. В октябре 2016 года УФАС по Татарстану признало, что «Союзроссахар» и более 30 сахарных заводов (в том числе входящие на тот момент в группы «Продимекс», «Сюкден», «Русагро», «Доминант» и «Разгуляй») заключили между собой соглашение, приведшее «к установлению и поддержанию оптово-отпускных цен на сахар на территории России». «Союзроссахар», по мнению УФАС, осуществлял координацию экономической деятельности сахарных заводов. Согласно решению татарстанского антимонопольного органа, предприятия должны были перечислить в бюджет 360 млн руб., полученные в результате сговора.



Однако апелляционная коллегия назвала неверными ряд выводов республиканского управления, следует из решения, опубликованного на сайте ФАС. Так, УФАС Татарстана в своем решении указало на отсутствие объективных причин для роста цен. В то же время, по данным Росстата, в период с сентября 2014 по март 2015 года наблюдалось резкое повышение цен на сахарную свеклу, используемую для производства сахара — на 39,4%. «Таким образом, указанное обстоятельство объективно не могло не повлиять на рост цен на продукцию предприятий производителей», — пришла к выводу коллегия ФАС.



Кроме того, республиканское управление основывало свои выводы на том, что «хозяйствующими субъектами-конкурентами в один промежуток времени существенно и экономически необоснованно были повышены отпускные цены на производимый ими сахар». «Однако, как следует из решения Татарстанского УФАС России, цены у конкурентов изменялись не единообразно (а на различную величину) и не синхронно (а с интервалом в несколько дней)», — отмечается в решении апелляционной коллегии. Также признан неверным и вывод татарстанских антимонопольщиков об отсутствии прямой зависимости между ценами на сахарный песок и курсом доллара.



По данным Росстата, в январе этого года цены на сахар снизились на 10,5% к уровню января 2016-го, по отношению к декабрю прошлого года снижение составило 2,4%. Согласно предварительным данным статистического ведомства, в прошлом году собран рекордный урожай сахарной свеклы — более 48,3 млн т. Производство сахара по итогам сезона составит 6,1 млн т — на 12,4% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. По оценке главы департамента растениеводства Минсельхоза Петра Чекмарева, потенциал экспорт в этом сезоне составляет 600−700 тыс. т.

