В январе индекс потребительских цен составил 100,6% по сравнению с декабрем 2016-го, в том числе на продовольственные товары — 100,9%, следует из мониторинга Росстата. Для сравнения, в январе 2016-го продукты питания подорожали на 1,2%. По итогам 2016 года общая инфляция в России составила 5,4%, продовольственная — 4,6%.



Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце января 2017-го составила 3726,4 руб. — на 1% больше, чем в декабре 2016-го. По данным статведомства, дешевле всего минимальный продовольственный набор обходился в Курской области — в 3069,5 руб., дороже всего — в Чукотском автономном округе, 8431,3 руб.



В январе значительнее всего выросла цена на плодоовощную продукцию — на 5,3%, однако по сравнению с показателем января 2016-го овощи и фрукты стали на 7,6% дешевле. В январе 2017 года среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно увеличились цены на свежие помидоры и огурцы — на 23,4% и 20,8%, виноград — на 11,3%, а также репчатый лук — на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7,9%, сухофрукты — на 0,6%, уточняет статведомство.



На 2% по сравнению с декабрем подорожало сливочное масло, причем относительно января прошлого года цена на него выросла на 21,6%. В целом молочная продукция за месяц стала дороже на 0,9%, а к уровню января 2016-го — на 9,6%. В том числе на 1,1% увеличились цены на питьевое молоко, на 1% — на сметану, на 1,4% — на сыры. Рыба и морепродукты в январе стоили в среднем на 0,5% дороже, чем в декабре. За год цены на них стали на 8,1% выше. Хлеб и хлебобулочные изделия прибавили в цене 0,3%, мясо и птица — 0,1%. По сравнению с январем 2016 года в первой категории удорожание составило 5,7%, во второй — 1,9%.



Цены на другие виды продовольствия оказались хоть и незначительно, но ниже декабрьских уровней. Так, крупа и бобовые стали дешевле на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,6%, яйца — на 0,3%. Значительнее всего — на 2,3% — подешевел сахар, причем он оказался лидером падения цены и в годовом исчислении — по сравнению с январем 2016-го его цена снизилась на 10,5%. Яйца за аналогичный период стали дешевле на 3,1%, подсолнечное масло — дороже на 2,3%, крупы — на 6,1%.



При этом реальные располагаемые доходы населения относительно января 2016-го выросли на 8,1%, продемонстрировав положительную динамику впервые с октября 2014 года. Правда, Росстат признает, что этот прирост был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5 тыс. руб., которую получили пенсионеры. За прошлый год реальные доходы населения уменьшились на 5,9%.

