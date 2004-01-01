По оперативным данным ФТС на середину марта, импорт сухого молока в Россию без учета торговли со странами ЕАЭС вырос более чем вдвое. Так, с 1 января по 12 марта 2017 года ввоз сухого обезжиренного молока составил 4,7 тыс. т, что в 2,4 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года, а сухого цельного молока — 4,4 тыс. т (выше в 2,8 раза). В 1,8 раза увеличились и поставки из-за рубежа сливочного масла — к 12 марта в Россию было импортировано 5,5 тыс. т этого продукта.



В то же время ввоз сыров и творога с начала года уменьшился на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 3,3 тыс. т, сообщает «Спеццентручета в АПК». Снизился и совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира: в физическом объеме он составил 144,8 тыс. т (на 25,7% меньше показателя 2016-го), в стоимостном выражении — $121,8 млн (на 2,2% меньше).



По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, в настоящее время значительный объем импортного сухого молока из дальнего зарубежья приходится на страны Латинской Америки, в том числе Уругвай и Аргентину. «И это нас настораживает, так как если посчитать экономику этого молока, поставляемого из латиноамериканских государств, то мы увидим, что в России цена на него в пересчете на сырое молоко может достигать 17 руб. за литр. В преддверии сезона большого молока, который начинается в марте-апреле, это, конечно, не очень позитивный тренд, так как он будет негативно сказываться на внутреннем рынке, в том числе на ценах. Поэтому за ситуацией нужно внимательно следить, и при условии дальнейшего роста поставок как-то реагировать», — сказал «Агроинвестору» Белов.



В то же время, заметил он, в общем объеме сухого молока, поставляемого в России, подавляющая доля приходится на Белоруссию, которая входит в ЕАЭС. В 2016 году, по данным ФТС, из 238 тыс. т сухих или сгущенных молока и сливок, ввезенных в нашу страну, на Белоруссию приходилось 194 тыс. т. «Поэтому волноваться о кратном росте импорта без стран ЕАЭС не стоит, так как эти объемы относительно небольшие. А в соответствии с подписанным на этот год с Белоруссией балансом, поставки из этой страны будут примерно на уровне 2016 года», — отметил Белов. Что же касается сокращения ввоза пальмового масла, то, по словам Белова, на мировом рынке сейчас на него растет цена, что связано со снижением производства из-за природно-климатических катаклизмов в ряде регионов-производителей. «Однако, я думаю, в течение этого года ситуация выровняется и серьезно судить о тенденции по двум месяцам, наверное, преждевременно», — полагает он.



В 2016 году Россия импортировала продовольствия и сельскохозяйственной продукции на $24,9 млрд — на 6,3% меньше, чем в 2015 году. Как сообщал ранее Росстат, по итогам года ввоз сухих молока и сливок с учетом торговли со странами ЕАЭС увеличился на 23,9% до 181 тыс. т, сыров и творога — на 4,2% до 217 тыс. т, сливочного масла — на 3,4% до 93 тыс. т. Одновременно импорт молока и сливок (несгущенных) снизился на 8,3% до 234 тыс. т.



Производство сырого молока в России, согласно данным Росстата, в январе-феврале 2017 года составило 4 млн т, за два месяца увеличившись на 1,2% к аналогичному периоду 2016 года. Переработанного молока в январе выпущено 450 тыс. т, в феврале — 435 тыс. т (снижение на 0,5% к январю-февралю 2016-го). Сыров за два месяца произведено 65,6 тыс. т, что на 3,6% выше соответствующего показателя 2016-го, сливочного масла — 35,6 тыс. т (на 6,8% больше). По итогам 2016 года производство сырого молока в России составило 30,7 млн т, в том числе 20,3 млн т товарного, общий объем импорта в пересчете на молоко, по подсчетам «Союзмолоко», превысил 8 млн т. Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией в прошлом году равнялся 78,9%. При этом в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности доля отечественной продукции на внутреннем рынке молока и молокопродуктов должна составлять не менее 90%.

