Затраты на посевную в этом году вырастут, но не существенно, прогнозируют опрошенные «Агроинвестором» эксперты. По оценке Минсельхоза, проведение весенней посевной кампании в этом году обойдутся аграриям в 334,8 млрд руб. против 328,3 млрд руб. в 2016-м и 301,8 млрд руб. в 2015-м. В последние два сезона драйверами удорожания были импортозависимые составляющие себестоимости: химические средства защиты растений (ХСЗР), семенной материал, а также сельскохозяйственная техника и запчасти к ней.



Если в 2014 году на закупку средств защиты растений аграрии потратили 28,8 млрд руб., то в прошлом году уже 79,3 млрд руб., сравнивает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Учитывая, что действующие вещества для их производства на территории России завозятся из-за рубежа, и поставки осуществлялись в конце прошлого года, когда валютный курс находился в диапазоне 59−63 руб./$1, цены на них как минимум не будут снижаться, предполагает он. По данным ФТС, на импортные семена в 2015 году было израсходовано 23,7 млрд руб., в 2016-м эта сумма выросла до 25,6 млрд руб. При этом их доля по многим агрокультурам превышает 50%. Хотя в стране и развивается строительство селекционно-семеноводческих центров, в текущем сезоне это пока незначительно повлияет на сектор. В целом на семена в этом году будет потрачено 38,2 млрд руб. — примерно на 5,3 млрд руб. больше, чем в прошлом, подсчитал Минсельхоз. Также сохраняется высокая зависимость по зарубежной технике. Например, на конец 2016 года доля импорта в общем количестве тракторов увеличилась с 65% до 68%, комбайнов — с 19% до 22%. «С ростом числа закупленных иностранных сельхозмашин и навесного оборудования увеличиваются затраты на их обслуживание и на приобретение оригинальных запасных частей и агрегатов», — говорит Скурихин. Зато стоимость удобрений сохранились на уровне прошлого года, а по наиболее используемым формам даже снизилась, добавляет он.



По мнению партнера консалтинговой компании «А8 Практика» Андрея Тихомирова, больше всего в этом сезоне подорожает сев технологичных агрокультур (сахарная свекла, подсолнечник). Затраты на стандартные агрокультуры (в первую очередь, зерновой группы) останутся на уровне прошлого года или даже снизятся. Традиционно подорожают ГСМ, а вот стоимость семян и средств защиты растений, скорее всего, не изменится вследствие укрепления рубля, предполагает эксперт. Влияние на ситуацию окажет не только сильный рубль, но и общемировая конъюнктура: цены на нефть, баланс производства и потребления ресурсов, необходимых для агропроизводства, отмечает он.



По мнению директора практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора КПМГ в России и СНГ Ильи Строкина, в этом году можно ожидать уменьшения темпов роста затрат поскольку под яровой сев аграрии массово закупают средства производства в первом квартале, то есть они сделали это при укрепившемся рубле. Исключение могут составить крупные агрохолдинги, которые планируют закупки заранее и частично могли приобрести средства производства в четвертом квартале 2016-го, при не таком выгодном курсе валют. Этот фактор по-прежнему остается одной из основных причин удорожания посевной кампании, думает он.



«Крупных и наиболее устойчивых в финансовом отношении сельхозпредприятий, которые могут позволить себе закупать материально-технические ресурсы заблаговременно, в стране всего около 20%, — отмечает Скурихин. — Остальные 80% хозяйств, не обладающие достаточным финансовым запасом прочности, будут проводить подготовку к посевной «с колес» по пиковым сезонным ценам». Он уверен, что значительно выгадать не удалось никому: первые приобретали средства производства по завышенному курсу, а вторые столкнутся с их удорожанием по спекулятивным причинам.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что цены по отдельным статьям расходов (семена, средства защиты, ГСМ и прочее) в сезоне-2017/18 могут не подняться. «Во-первых, укрепился рубль по отношению к доллару, — поясняет он. — Во-вторых, появились российские альтернативы по некоторым составляющим, например, идет успешная локализация производства семян, которые раньше закупались за границей». Все это, по его мнению, способствовало приостановке роста затрат.

