Маловероятно, что в новом сезоне аграриям стоит рассчитывать на увеличение цен сельхозпродукции, при этом, учитывая хоть и незначительный, но рост затрат на производство, доходность отрасли сократится, прогнозируют опрошенные «Агроинвестором» эксперты.



Под конец 2016 года наблюдалось падение цен как на внешних рынках, в том числе из-за снижения курса рубля, так и на внутреннем. Цены на зерновые несколько отыграли снижение в начале года, но общая динамика говорит о том, что дальнейшее значительное увеличение маловероятно, комментирует директор практики по работе с компаниями сельскохозяйственного сектора компании КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. Скорее всего, в новом сельхозгоду цены станут еще ниже, соответственно, экономика сектора будет хуже. В частности, такой прогноз определяется ожиданием высокого урожая, поясняет он.



Доходность растениеводства в сезоне-2016/17 не только не выросла, но и немного — на 5−10% — сократилась, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Причина — укрепление курса рубля и уменьшение цен на ряд растениеводческих товаров. Например, в прошлом марте цены на кукурузу в Новороссийском порту были на уровне 11,4 тыс. руб./т, а в этом — 9,8 тыс. руб./т; на пшеницу — 12,9 тыс. руб./т против 10,9 тыс. руб./т. То же самое на рынке масличных: год назад МЭЗы платили за тонну подсолнечника 25,5−26 тыс. руб., а сейчас — 19−19,5 тыс. руб., сравнивал эксперт в середине марта. На прошлой неделе, по данным «ПроЗерно» цены на зерно стали активно снижаться. Так, пшеница 3-го класса в европейской части страны подешевела на 260 руб. до 9,9 тыс. руб./т, 4-й класс стал стоить на 110 руб. меньше — около 8,3 тыс. руб./т. В аналогичный период прошлого года цены на пшеницу этих классов составляли 10,7 тыс. руб./т и 10,1 тыс. руб./т.



В целом доходность растениеводов третий сезон подряд остается на хорошем уровне, хотя запас финансовой прочности начал постепенно истощаться, добавляет Рылько. По предварительной оценке Минсельхоза, средняя рентабельность производства зерна в прошлом году составила 20,3%, сои — 34%, подсолнечника — 56%, сахарной свеклы — 35%, овощей — 10%.



В 2016 году рентабельность аграриев значительно снизилась, считает партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Это хорошо видно на показателях работы крупных агрохолдингов, которые публикуют свою отчетность. Так, рентабельность по EBITDA растениеводческого сегмента «Русагро» уменьшилась с 46% до 29%, «Черкизово» — с 27% до 7%, у холдинга «Авангард-Агро» показатель сократился с 59% до 42%, сравнивает эксперт. «Да, результаты еще достаточно велики, но спад уже явно виден, — отмечает он. — Таким образом, можно сказать, что у сельхозпроизводителей еще есть определенные резервы, но говорить о большом запасе прочности уже не стоит».



В связи с тем, что себестоимость производства зерна ежегодно растет в зависимости от регионов и погодных условий на 10−20%, а цена реализации ограничена конъюнктурой мирового рынка, которая находится в десятилетнем минимуме, говорить о качественном росте доходности не приходится, соглашается президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. В 2017 году растениеводам вряд ли стоит ожидать ощутимого эффекта по снижению себестоимости. Даже наоборот, этот показатель может увеличиться, добавляет он.



Продолжение темы — в апрельском номере «Агроинвестора».

