Прямой ущерб российских предприятий за десять лет распространения африканский чумы свиней (АЧС) составил 5 млрд руб., непрямые потери — «десятки миллиардов рублей». Такие данные на заседании коллегии Россельхознадзора озвучил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, с 2007 года в 46 регионах страны было зарегистрировано более тысячи вспышек заболевания, пришлось уничтожить почти 1 млн свиней. При этом география распространения АЧС с каждым годом расширяется, так, последний случай заболевания зафиксирован в Иркутской области. «Скоро уже и в Якутии получим что-то подобное в условиях вечной мерзлоты», — предупредил Ткачев (цитата по «Российской газете»).



Замглавы Россельхознадзора Николай Власов в ходе заседания сказал, что в этом году ведомство ожидает не менее 300 вспышек АЧС, наиболее вероятен риск ее возникновения в Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Татарстане, Тверской, Ульяновской и Костромской областях. «Вся Сибирь у нас по отношению к АЧС находится в очень расслабленном состоянии, никто ничего не делает», — добавил он (цитата по РБК).







Занос вируса с кормом или мясом

В Иркутской области АЧС была выявлена впервые. По оценке Власова, ветеринарная служба региона «полумертвая и не очень добросовестная». Если власти региона не смогут эффективно справиться с заболеванием, то произойдет дальнейшее распространение вируса. «Дальше пойдет расползание не только по территории Сибири, но и Китай наградим этой заразой», — цитирует Власова ТАСС.



По информации Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, 24 марта анализы на АЧС проб павших в фермерском хозяйстве свиней дали положительный результат, позднее диагноз подтвердили Федеральный центр охраны здоровья животных и ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии. 25 марта в регионе указом губернатора был введен карантин. Днем позже было принято решение об отчуждении свиней и изъятии продукции свиноводства в первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от очага заболевания). По данным Управления на 30 марта, было отчуждено 1303 свиньи, согласно распоряжению правительства области, гражданам и юридическим лицам должны возместить ущерб и выплатить не менее 150 руб./кг свинины в живом весе. Средства на компенсации направят из резервного бюджета Иркутской области. Предварительно ущерб оценен в 10 млн руб.



Среди версий заноса в регион заболевания — зараженный корм, следует из сообщения Следственного управления СК по Иркутской области, который возбудил против владельца хозяйства уголовное дело после вспышки АЧС (ч.1 ст. 249 УК РФ — нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Также «Коммерсантъ — Черноземье» со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта сообщал, что вирус мог попасть в Сибирь вместе с мясом из Воронежской области. Правда, сейчас в регионе нет активных вспышек заболевания, последний случай АЧС был зарегистрирован в октябре 2016 года, когда вирус обнаружили на одной из площадок холдинга «Агроэко» (компания занимает 10-е место в рейтинге крупнейших в России производителей свинины с объемом 82 тыс. т в живом весе по итогам 2016 года). Из-за вспышки заболевания компания уничтожила около 42 тыс. свиней — примерно 10% стада. Карантин по АЧС в Воронежской области был снят в январе.



Ранее Воронежская область уже фигурировала в деле с заносом АЧС в Архангельскую область, где до этого заболевание не фиксировали в течение пяти лет. В декабре прошлого года Следственное управление по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело против жителя Ярославской области по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие последствия). По версии следствия, с 12 по 16 сентября 2016 года он без ветеринарных сопроводительных документов привез свиней из Черноземья и продавал их ЛПХ в Архангельской и Вологодской областях. С конца сентября по 4 октября в восьми районах Архангельской области был зарегистрирован 41 случай АЧС, уничтожили более 1,7 тыс. свиней. В Вологодской области, где прежде вирус не обнаруживали, произошло девять вспышек заболевания в шести районах. «Коммерсантъ — Черноземье» со ссылкой на источник в Россельхознадзоре писал, что предприниматель якобы закупал поросят для дальнейшей перепродажи в трех селах Воронежской области, однако в результате проверки местных подворий АЧС не обнаружили.







Будет еще хуже?

Прошлый год стал самым сложным для свиноводов с точки зрения эпизоотической ситуации: по данным Россельхознадзора, в стране произошло 298 вспышек АЧС в 27 регионах. За первые три месяца этого года заболевание обнаружили в Ростовской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Самарской, Саратовской, Московской, Иркутской областях, а также в Крыму. По данным ведомства, в целом было зафиксировано 20 вспышек заболевания.



Ранее Центр «Антистихия» (МЧС) в прогнозе чрезвычайных ситуаций на 2017 год предупреждал, что количество ЧС биолого-социального характера в России может превысить уровень среднемноголетних значений из-за дальнейшего распространения АЧС. «Основную долю ЧС эпизоотического характера в 2017 году с высокой степенью вероятности составят вспышки АЧС. Наибольшее количество очагов заболевания прогнозируется на территории Центрального и Приволжского федерального округов», говорится в документе. Также регистрация вируса наиболее вероятна в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском округах, при этом локальные очаги инфекции возможны на всей территории страны, не исключает МЧС.



Специфической профилактики АЧС не существует, борьба с ней предполагает проведение жестких ветеринарно-санитарных мероприятий. При выявлении вируса на комплексе уничтожают всех животных. Вовлечение в эпизоотический процесс кабанов осложняет борьбу с заболеванием. Также негативно сказывается раздробленность структуры национальной ветеринарной службы. Как говорится в сообщении Россельхознадзора, для более эффективной борьбы с заболеванием Минсельхоз принял решение закрепить за ним полномочия по контролю всей деятельности региональных ветслужб, необходимые поправки в закон о ветеринарии уже подготовлены.

