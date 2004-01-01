Немецкий агрохолдинг Tupag намерен инвестировать в сельхозпроизводство в Калининградской области. Как сообщила врио министра сельского хозяйства региона Наталья Шевцова, инвестор намерен заняться производством зерна, передает пресс-служба областной администрации. «Решение о сотрудничестве с калининградской стороной было принято после презентации региона в Берлине в январе этого года», — говорится в сообщении.



Для обсуждения инвестпроекта на этой неделе в Калининградскую область прибыла делегация из Германии. В настоящее время ведется подбор земельного участка. «Делегация проехала по области, сейчас занимаемся поиском земельных ресурсов. Пока проект на начальной стадии», — сказала «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства региона Светлана Соболева. По ее словам, для реализации проекта немецким инвесторам необходимо не менее 5 тыс. га. «Такая площадь для нашей области является большой. Столько земли, находящейся в областной собственности, мы вряд ли сможем подобрать, нужно договариваться с арендаторами», — добавила Соболева. Она уточнила, что Tupag собирается выращивать в Калининградской области продовольственную пшеницу.



Врио главы регионального Минсельхоза также предложила Tupag рассмотреть возможность размещения на территории области переработки сельхозпродукции и развития других направлений сельского хозяйства, актуальных для региона, таких как овощеводство закрытого грунта и садоводство. «В агропромышленном секторе Калининградской области работают предприниматели из ФРГ, Польши, Литвы. Наш регион открыт для новых инвесторов. Мы готовы оказывать всемерную поддержку в реализации современных сельхозпроектов», — подчеркнула Наталья Шевцова.



Tupag — холдинг замкнутого цикла, занимающийся сельским хозяйством и машиностроением. Производство организовано в ряде стран Европы. Как говорится на сайте Tupag, группа включает в себя более 30 компаний, занимающихся сельхозпроизводством, инвестициями в промышленные и агротехнологии, садоводством и овощеводством. Ключевые агрокультуры — пшеница, рапс и кукуруза. По информации газеты Thüringer Allgemeine, ранее продукция холдинга Tupag неоднократно представлялась на проходящих в Калининградской области ярмарках и выставках и теперь компания «хочет дальнейшего развития сотрудничества с Калининградом».



По данным Калининградстата, в 2016 году валовой сбор зерна в регионе снизился на 28% до 399,9 тыс. т в весе после доработки. Около 60% урожая пришлось на пшеницу — 243 тыс. т, еще в области было собрано 59,2 тыс. т ячменя и 69,7 тыс. т кукурузы на зерно. Урожайность зерновых сократилась с 42,5 ц/га в 2015 году до 32,1 ц/га в 2016-м, в том числе урожайность озимой пшеницы упала с 49,6 ц/га до 32,2 ц/га, яровой пшеницы — с 39,1 ц/га до 31,3 ц/га, озимой ржи — с 64 ц/га до 38,4 ц/га, озимого ячменя с 45,4 ц/га до 27,2 ц/га, ярового ячменя — с 30 ц/га до 28,3 ц/га. По валовому сбору зерновых и зернобобовых агрокультур, согласно данным Росстата, область в 2016 году находилась на 43-м месте. Посевная площадь под урожай-2016 В Калининградской области выросла на 7% до 260 тыс. га. Как сообщала ранее пресс-служба региональной администрации, в течение 2016 года в сельхозоборот было возвращено около 27 тыс. угодий.

