К середине апреля остатки риса-сырца в России уменьшились до 226,3 тыс. т, что на 25% ниже аналогичного уровня прошлого года. Как сообщает Южный рисовый союз (ЮРС) со ссылкой на данные краевых рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий, в пересчете на рис-крупу разница в показателях прошлого и этого года составляет 71,2 тыс. т: если в апреле 2016 года запасы крупы составляли 195,7 тыс. т, то в апреле 2017-го — лишь 124,5 тыс. т.



За месяц запасы риса-сырца сократились на 78 тыс. т, а в сравнении с началом года — более чем вдвое. При этом динамика снижения остатков выше прошлогодней, констатирует ЮРС. Это связано с более низким качеством зерна в этом году из-за затяжных дождей на Кубани, что привело к снижению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. «По итогам 3,5 месяцев 2016 года остатки риса-сырца уменьшились на 39%, по итогам аналогичного периода нынешнего года — на 53% (с 477,3 тыс. т до 226,3 тыс. т). Таким образом, средняя динамика снижения остатков сырца составляет 17,5% в месяц в сравнении с 13% в месяц в 2016 году», — говорится в сообщении союза.



Тем не менее дефицита риса на российском рынке быть не должно, полагают специалисты ВНИИ риса. Хотя запасы риса-сырца сейчас ниже прошлогодних, однако они значительно выше, чем в 2013—2015 годах. А в то время ситуация на рынке риса была стабильной. По данным НИИ питания РАМН, ежегодно один житель России потребляет в среднем чуть более 4 кг риса. Исходя из этого, стране требуется 580−620 тыс. т риса в год для обеспечения потребностей внутреннего рынка, то есть минимум 45 тыс. т ежемесячно.



Ранее ЮРС оценивал возможную нехватку риса в 80 тыс. т к концу сезона. Однако в случае сокращения внутреннего предложения в июле-августе оно может быть восполнено импортом, хотя зарубежный рис и будет стоить дороже, чем отечественный, отмечает исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. Как сообщил «Агроинвестору» коммерческий директор «АФГ Националь» Борис Шабанов, на внутреннем рынка рисовая крупа отечественного производства стоит лишь 28−29 руб./кг, в то время как на внешнем рынке — 35−38 руб./кг. Такая благоприятная ценовая конъюнктура подстегнула экспорт риса, который за первые два месяца 2017 года превысил прошлогодние объемы в 1,8 раза. Если за январь-февраль 2016 года, по данным ЮРС, Россия вывезла 17,5 тыс. т (из них сырца — 8,8 тыс. т, крупы — 0,7 тыс. т), то за аналогичный период 2017-го — уже 30,7 тыс. т (в том числе 5,8 тыс. т сырца и 24,9 тыс. т крупы).



По данным Росстата, валовой сбор риса в России в 2016 году составил 1,08 млн т, снизившись на 3% к уровню 2015-го (1,11 млн т). Уменьшение валового сбора произошло несмотря на рост посевов агрокультуры с 201 тыс. га в 2015-м до 206,2 тыс. га в 2016-м. К 1 апреля в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 94 тыс. т риса, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года. В этом году, согласно прогнозу Минсельхоза, посевные площади риса должны увеличиться на 2,5% до 211,3 тыс. га.

