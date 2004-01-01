Согласно отчетности группы «Русагро» за первый квартал 2017 года, мясной и сахарный бизнес принесли компании самую существенную прибавку к выручке. В мясном сегменте она увеличилась на 31%, в сахарном — на 26%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности по итогам января-марта 2017 года выручка холдинга выросла на 8,28% до 20,14 млрд руб.

За первые три месяца текущего года «Русагро» выручила 7,4 млрд руб. в производстве сахара (в 2016-м — 5,9 млрд руб.), объем его продаж увеличился на 57%, составив 196,5 тыс. т. В свиноводческом бизнесе выручка достигла 4,73 млрд руб. против 3,6 млрд руб. в прошлом году. Производство мяса в первом квартале возросло на 12% до 50,6 тыс. т.

Сельхознаправление прибавило скромнее — на 9% до 3,67 млрд руб., правда, существенно вырос объем продаж пшеницы — с 86,6 тыс. т до 164,3 тыс. т. А вот подсолнечника группа продала на 46% меньше (17,6 тыс. т), сои — на 45% (30,6 тыс. т).

Выручка в масложировом бизнесе снизилась на 25% до 4,3 млрд руб. (в 2016-м было 5,7 млрд руб.). Наибольшее падение произошло по объему продаж масла наливом — на 37% с 38,7 тыс. т до 24,4 тыс. т.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов напоминает, что в последнем агросезоне Россия в целом произвела небывалый объем сахара — около 6 млн т. Кроме того, наряду с «Продимексом», «Русагро» является крупнейшим экспортером сахара: с августа 2016 года по март 2017-го группа вывезла 17,5 тыс. т, объясняет он успех сахарного бизнеса холдинга. Вместе с тем, Иванов отмечает, что многое зависит от того, в отчетность какого периода попали цифры производства и продаж. Также эксперт сомневается, что столь впечатляющий объем реализации сахара сможет принести мега-доходность группе. «С конца июля по конец января цены отвесно валились, после чего очень вяло растут, скорее, даже стоят», — прокомментировал он «Агроинвестору».

По итогам 2016 года, выручка «Русагро» (10-е место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) за 2016 год увеличилась на 16,3%, составив 84,25 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 6,2 млрд руб. до 18,2 млрд руб. Маржа по EBITDA составила 22% против 34% годом ранее. Сахарный бизнес является одним из основных направлений деятельности группы «Русагро». По данным Союзроссахара на январь 2017 года, компания занимает третье место по производству свекловичного сахара c долей рынка 14%. В 2016 году группа засеяла сахарной свеклой 97,9 тыс. га, валовой сбор составил 4,3 млн т в зачетном весе.