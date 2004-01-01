Россия в перспективе может занять до 15% глобального рынка органических продуктов питания, об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе II Всероссийского форума продовольственной безопасности. В нашей стране один из самых высоких темпов роста рынка экопродуктов в мире: за последние семь лет его объем увеличился более, чем на 60% — со $120 млн до $200 млн, сравнил глава агроведомства. Также за это время стало почти в 10 раз больше производителей и сертифицированных под органику земель.



«В мире под органическое сельское хозяйство задействовано почти 45 млн га земель. В то же время в России около 10 млн га неиспользуемых земель сельхозназначения не получало удобрений более 20 лет, — рассказал министр. — Они в любой момент могут быть введены в оборот для ведения органического сельского хозяйства». По словам Ткачева, спрос на органическую продукцию постоянно возрастает, благодаря чему наша страна с ее огромным потенциалом может получить дополнительный рынок сбыта и в перспективе кратно увеличить свою долю в мировом производстве.







Также министр сообщил, что агроведомство может в течение месяца внести в правительство законопроект «О производстве и обороте органической продукции», который создаст нормативно-правовую базу сектора и позволит нескольким тысячам уже работающих фермеров пройти необходимую сертификацию.



Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области отметил, что законопроект «завис и его надо подтолкнуть». «Во-первых, это очень перспективное направление, от этого зависит здоровье людей, здоровье нации, потому что все химические добавки, пестициды, они в конечном итоге вредят будущим поколениям, — отметил глава государства. — Вопрос в том, чтобы сделать такую продукцию доступной, работать над ценами, а для этого нужно создавать условия для развития подобного вида направления деятельности».



Производство и оборот органики не регламентированы

Сейчас российское органическое сельское хозяйство существует в условиях нормативно-правового вакуума, что приводит к негативным последствиям, говорит исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. Во-первых, наблюдается неконтролируемый и ничем неограниченный доступ на российский рынок (особенно после вступления нашей страны в ВТО) продукции из Индии, Китая и других стран, произведенной в соответствии с их требованиями и стандартами для органики. При этом не существует обязательных к применению единых международных нормативных правовых актов, регулирующих производство и сертификацию продукции органического сельского хозяйства. «Такая ситуация ставит в неравные условия отечественных и иностранных товаропроизводителей», — уверен эксперт.



Наша страна не может быть полноценным игроком на международном рынке органической продукции, поскольку у нас нет нормативных документов, юридическая сила которых была бы эквивалентна зарубежным. «Россия может экспортировать свою органическую продукцию на территорию Евросоюза исключительно при соблюдении требований, установленных законодательством ЕС, — рассказал Мироненко «Агроинвестору». — Но нужно учитывать, что аграрная политика государств — членов ЕС и США характеризуется высокой степенью протекционизма по отношению к местным производителям сельхозпродукции, особенно органической. Поэтому там законодательно установлены жесткие нормы к ее ввозу».







Кроме того, поскольку сейчас производство и оборот органической продукции в России не регламентированы, это позволяет недобросовестным участникам рынка безосновательно маркировать продукты как «органические», «экологические», «биологические» и вводить потребителей в заблуждение, продолжает эксперт. «Из всей продукции, позиционирующей себя на российском рынке как «экологическая» и «биологическая» действительно органической является только около 20−30%", — отмечает Мироненко.



Представитель торговой сети «Азбука вкуса» (развивает собственное производство органической сельхозпродукции) Андрей Голубков соглашается, что отсутствие закона не в интересах ни потребителя, ни производителя, если говорить о тех компаниях, продукция которых соответствует признанным органическим стандартам. «Без регулирования этой сферы возникает серьезное поле для злоупотреблений со стороны производителей и дискредитация органики в глазах потребителей», — уверен он. При этом сейчас потребители в целом дезориентированы и плохо понимают разницу между органической продукцией и мимикрирующей под нее, не видят принципиальной разницы между фермерской и органической продукцией. «Без закона розница может контролировать только безопасность и соответствие маркировке с точки зрения заявленного состава», — добавляет Голубков.



Создание в России законодательной базы в области органического сельского хозяйства, эквивалентной международной, позволит гарантировать качество производимой органической продукции, что будет способствовать повышению конкурентоспособности российских предприятий на внутреннем и международном рынках, а также привлечению инвестиций в отрасль, считает Мироненко.



До массового спроса пока далеко

Однако принятие закона об органической продукции не сделает ее массовой в тот же момент. Ее потребление может стать трендом, но при условии роста уровня жизни в стране, считает Андрей Голубков. «Сегодня органические товары — это handicraft, в среднем они в два-три раза дороже обычных, тогда как, например, в развитых европейских странах разница составляет 15−50%, — сравнивает Олег Мироненко. — В условиях кризиса такая разница в цене, без сомнения, влияет на выбор покупателя».



По данным опроса консалтингового агентства Appleton Mayer, если стоимость органики будет на 10−25% выше, чем обычных продуктов питания, то перейти на нее готовы 60% респондентов, если разница в цене составит 25−45%, то выбор в пользу органической продукции готовы сделать 47% опрошенных. Сложившаяся на сегодняшний день ценовая ситуация не позволяет рассчитывать на массовый переход потребителя от классических сельскохозяйственных продуктов к органическим, резюмирует Мироненко.







Чтобы органические продукты питания стали дешевле, необходимо искать возможности снижения себестоимости. Сегодня каждое предприятие замкнуто в своем производстве, кооперация между производителями и переработчиками, торговыми сетями, научным сообществом в секторе практически отсутствует. Ее развитие приведет к тому, что в отдельных пустующих сегментах, например, переработке появятся новые игроки, уверен Мироненко. Чтобы продукция стала дешевле, должна появиться конкуренция. «Продажа органической продукции в условиях, где она будет восприниматься как уникальная, а не в сопоставлении с прочими товарами, способствует снижению ценовой эластичности спроса и позволяет эффективно повышать цены, не теряя в объ­емах реализации», — говорит он.



При этом для возникновения конкуренции, по оценке эксперта, необходимо, чтобы на рынке появлялось как минимум 200 новых сертифицированных предприятий в год. «В этом случае в течение пяти-шести лет мы сможем достичь конкуренции на органической полке и снизить цену товара. Но для этого необходима экономическая и правовая государственная поддержка», — убежден Мироненко. У России с ее огромной территорией есть серьезные возможности выйти на лидирующие позиции в сфере органики. Однако без закона и госполитики, которая бы поощряла развитие органического производства, в том числе путем предоставления льгот и преференций, динамичный рост вряд ли возможен, добавляет Голубков.

