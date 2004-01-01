В конце апреля правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года, которая была разработана Роспотребнадзором летом прошлого года. Однако отраслевые эксперты считают «дорожную карту» и саму стратегию крайне непроработанными и вредными для бизнеса. В частности, в распоряжении «Агроинвестора» оказались многостраничные замечания Национальной мясной ассоциации (НМА) к этим документам.



Как пояснил замруководителя исполкома НМА Максим Синельников, основные претензии ассоциации к разработчикам Стратегии заключаются в том, что в ней и в плане реализации не разделяются понятия «качество» и «безопасность». Документ фактически устанавливает контроль государства не за безопасностью, а за качеством выпускаемой продукции, что, по мнению экспертов, недопустимо. Смешение этих понятий полностью меняет смысл документа, подчеркивает Синельников. Из переписки НМА с Аппаратом правительства и Россельхознадзором следует, что замечания и предложения ассоциации по проекту плана, направленные в августе прошлого года, были учтены не в полном объеме.



Утвержденный кабмином план состоит из 11 разделов и 56 пунктов. Намеченные мероприятия касаются совершенствования нормативной и методологической баз, обеспечения мониторинга качества пищевой продукции, совершенствования госрегулирования, создания единой информационной стратегии прослеживаемости пищевых продуктов. Также предполагается создать механизмы стимулирования производителей, чтобы они выпускали качественную продукцию, сформировать условия для производства продуктов нового поколения, возродить выпуск пищевых ингредиентов. Кроме того, предстоит актуализировать нормативы содержания в продуктах питания различных добавок, развивать научные исследования в области питания, а также продвигать принципы здорового питания.



К январю 2019 года предполагается ввести отдельные показатели качества продукции в стандарты организаций и ТУ. К этому же сроку планируется разработать правовые основы введения сортности для отдельных видов продукции. НМА считает нецелесообразным унифицировать подходы к сортности продукции из-за ее многообразия. Установление перечня сортов как минимум приведет к сужению ассортимента продукции. Кроме того, госконтроль сортности может разрушить рыночные условия, опасается ассоциация. К тому же неясно, как и кем будет контролироваться сортность. «Если мы хотим, чтобы было качество, то нужно провести ряд мероприятий, мотивирующих бизнес работать на качество, — говорит Синельников. — Это основная идея, которая должна быть заложена в стратегии. Она должна быть направлена на обеспечение качества пищевой продукции». Нынешний документ — попытка установить контроль качества, максимум, чего добьются разработчики — только ухудшат положение бизнеса, добавляет он.



Уже к концу 2017-го должен быть создан единый информационный ресурс, где потребители смогли бы получить сведения о качестве и безопасности товаров, результатах проведенных лабораторных исследованиях. Внести изменения планируется не только во внутригосударственные документы, но и в техрегламенты ЕАЭС — в частности, ввести отдельные показатели качества продуктов питания, обязательность обоснования сроков годности, указания в маркировке стандарта, в соответствие с которым произведена продукция, и т. д. НМА предлагает исключить все пункты плана, касающиеся изменений в межгосударственные техрегламенты. Все необходимые требования по безопасности продукции в них уже содержатся, а принятие техрегламентов для установления норм по качеству не допускается, обращает внимание ассоциация.



Многие пункты нецелесообразны

Также регулирование качества пищевой продукции предусматривает введение к декабрю 2020 года госрегистрации пищевых добавок, ароматизаторов, растительных экстрактов и прочих веществ, применяющихся при производстве пищевых продуктов. К 1 июля 2017 года в правительство должны быть представлены предложения по разработке стандартов системы анализа опасных факторов и критических точек контроля (ХАССП или HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Points).



Многие пункты плана НМА предлагает исключить как нецелесообразные, на которые неэффективно тратить государственные средства — например, совершенствование базы данных пищевой ценности продуктов, создание единой информационной системы результатов лабораторных исследований пищевой продукции. Эта работа не имеет смысла, так как существуют сотни тысяч видов продукции и различия в показателях одного вида могут быть существенными. Также ассоциация считает излишней госрегистрацию пищевых добавок, поскольку форма оценки соответствия уже прописана в законодательстве ЕАЭС. Внедрение системы НАССР также не нужно. В 2001 году уже был принят ГОСТ Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, напоминает Синельников.



Кроме контроля качества продуктов питания предполагается разработать методы мотивации производителей повышать его, выпускать продукцию для здорового питания, в том числе с пониженным содержанием жира, сахара и соли. Будет развиваться и система продвижения российского знака качества. Также государство хочет повысить интерес предпринимателей к выпуску пищевых ингредиентов — аминокислот, витаминов, различных пищевых добавок. При этом все эти компоненты уже в 2017 году будут ранжированы по приоритетам в производстве основных видов пищевой продукции.



Проблема управления качеством пищевой продукции заключается не в отсутствии стандарта, а в отсутствии методов мотивации внедрения на производствах системы менеджмента качества, подчеркивает НМА. «Мировой опыт говорит о том, что качество достигается внутренним контролем процессов, а не внешним предотвращением нарушения качества и не ликвидацией такого нарушения, — следует из замечаний ассоциации к проекту плана реализации Стратегии. — Поздно и бессмысленно контролировать качество пищевой продукции после ее выпуска или в процессе ее обращения, если не будет самоконтроля процессов производства. Если некачественная продукция поступила в продажу, то и контроль ее обращения будет лишь фиксировать отсутствие качества, но никак не повысит его».



Методов же мотивации производителей выпускать качественные продукты питания в «дорожной карте» стратегии как раз крайне мало, считает НМА. Например, было бы целесообразно включать в тендерные условия на поставку продуктов питания в социальные учреждения, детские сады и школы при государственных закупках наличие на предприятии-изготовителе системы менеджмента качества пищевой продукции. Контролировать ее наличие на производстве намного эффективнее. Аудит систем менеджмента качества осуществляют независимые компании, которые рискуют навсегда потерять право на аудиторскую деятельность, если будут закрывать глаза на выявленные несоответствия. Качество продукции — не предмет государственного контроля и надзора, подчеркивает ассоциация. Требования к нему устанавливают изготовители продукции, они же, а также операторы рынка должны осуществлять его контроль.

