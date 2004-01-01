Национальное агентство ценовой политики (НАЦП) изучило динамику изменения цен на продукты питания, начиная с августа 2014 года, и составило топ-10 товаров, которые значительнее всего подорожали в кризис. Как следует из результатов исследования, больше других продуктов выросла цена на чеснок — с августа 2014 года она прибавила 156,4%. Эксперты отмечают, что торговая наценка на него составила 900%: при отпускной цене 1 кг чеснока на уровне 30 руб. в столичных супермаркетах он сейчас продается по 250−280 руб./кг.



Конкуренцию чесноку составляет разве что гречка. Ее стоимость за исследуемый период возросла на 141,2%. НАЦП отмечает, что сильнее всего — почти на 100% — гречневая крупа дорожала в 2014 году на фоне неурожая, второй скачок цен был зафиксирован в 2016-м из-за повышенного спроса. «Чтобы избежать дефицита, цена на гречку была искусственно завышена торговыми сетями», — считает руководитель НАЦП, ведущий эксперт потребительского рынка Станислав Черкасов.



Черный перец горошком с августа 2014 года подорожал примерно на 120% и занял в топ-10 третье место. «Его к нам привозят преимущественно из Вьетнама и Мексики. Агрессивная спекулятивная политика этих стран как монополистов привела к такому резкому скачку цен на продукт», — полагает Черкасов. Орехи и сухофрукты подорожали почти вдвое — на 99,7% и 95,1%. Кроме того, в десятку наиболее подорожавших продуктов вошли замороженные овощи (+79%), чай (+77%), соленая сельдь (+76,4%), охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород (+76,1%) и шоколад (+72%).



НАЦП уточняет, что отдельные виды рыбы — лосось, форель, треска, карп — выросли в цене более, чем на 100%. Рекордный рост цен на охлажденную и мороженую рыбу произошел в Ставропольском крае: там с 2014 года она подорожала более, чем в три раза — с 270 руб./кг до 860 руб./кг.



«Сейчас на российском рыбном рынке сложилась парадоксальная, казалось бы, ситуация: доля импорта за последние годы неуклонно сокращается, за прошлый год мы стали ввозить на 10% меньше рыбы (в 2015 году поставки снизились на 15%). Собственное производство в России за минувший год увеличилось на 4%, а цены продолжают неуклонно расти, — комментирует Черкасов. — При этом, несмотря на то, что доля импорта уменьшается, собственное производство наращивает мощности, стремительно увеличивается доля экспорта, но потребности внутреннего рынка так и остаются неудовлетворенными». Повышение цен на шоколад эксперт объясняет тем, что основным ингредиентом являются какао-бобы, цена на которые зависит от колебания курсов валют.



Вместе с тем, не все продукты питания дорожали — например, отечественные овощи, напротив, падают в цене. Цены снизились на картофель (19,1%), репчатый лук (минус 10%), свеклу (9,8%), капусту (8,3%), морковь (8,1%).



Черкасов отмечает, что до введения продовольственного эмбарго в магазинах было много иностранного картофеля, которого сейчас в магазинах почти не осталось. Из-за падения курса рубля его стало невыгодно импортировать. Кроме того, отечественные производители получали хорошие урожае картофеля и других овощей. «С 2014 года цена на отечественный картофель менялась не сильно, показывая рост на 1−1,5 руб./кг в год или на 3−6%, поэтому отсутствие импортной продукции дало эффект дефляции и внесло свой вклад в снижение общего показателя инфляции», — поясняет эксперт. То же самое произошло и с остальными товарами овощной группы.



На цены влияют разные факторы

Директор по развитию «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков обращает внимание на то, что из списка, приведенного в исследовании, исключительно к «внутренней кухне» имеет отношение только гречка: гречиха выращивается в основном в России и потребляется преимущественно внутри страны, на экспорт поставляется небольшой объем. «Фактически сказался рост цен в два раза в январе — апреле 2016 года, который субъективно был вызван некоторым ажиотажем из-за прогнозов удорожания. Объективно та динамика не отражала реальных объемов производства, хотя многие эксперты высказали мнение, что недооценили объем потребления. А, как известно, сложившаяся на рынке цена — это результат предложения к объемам потребления», — прокомментировал «Агроинвестору» Востриков.



В отношении замороженных овощей, по его мнению, сейчас не самое подходящее время для анализа рыка, поскольку сейчас на прилавках присутствует только импортная продукция по цене выше среднегодовой. «Естественно, будет погрешность с учетом межсезонья, если же в исследовании берется средняя цена за последние два года, то тогда в большей степени на удорожание повлияла смена поставщиков: теперь овощи ввозятся из более дальних стран, что обходится дороже», — добавляет он.



Повышение цен на замороженную рыбу и сельдь произошло из-за падения рубля в этот период. «Специфика рыбного рынка такова, что у рыболовов всегда есть альтернатива — можно сдать улов в другие страны за валюту, — говорит Востриков. — Соответственно, на рынке наблюдается жесткая корреляция цены морской рыбы с курсом валюты, а цены на внутреннем рынке отчасти повторяют динамику курса доллар-рубль». Кроме того, актуальна проблема болезней рыбы лососевых пород, что увеличивает себестоимость килограмма продукции, добавляет эксперт.



Что касается орехов, специй, чая и сухофруктов, то их рынки сильно зависят от основных стран поставщиков — Северной Америке и Азии. В последние годы климатические условия в этих странах приводят к снижению урожаев, отмечает Востриков, а, следовательно, и к сокращению предложения на мировой рынок, что отражается на цене. Также сказывается нестабильность политических решений Индии, которая то принимает решение о запрете экспорта из некоторых регионов страны, то снимет запреты. «На этот год прогнозы пока позитивные — по ряду позиций мировые цены должны снизиться, что ощутят и покупатели на российском рынке», — считает Востриков.

