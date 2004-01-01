Вирус птичьего гриппа обнаружен еще в трех районах Татарстана, а также на личном подворье в Казани. Указом президента республики там введен карантин, сообщает Главное управление ветеринарии правительства Татарстана. В частности, заболевание выявлено в нескольких КФХ и частных подворьях в Ютазинском, Рыбно-Слободском и Нурлатском районах, угрожаемые зоны определены в радиусе 5 км от очагов инфекции, зоны наблюдения — в 10 км. На остальной территории Татарстана пока вирус птичьего гриппа не зарегистрирован. Хозяйства, где возникли новые вспышки заболевания, ранее покупали птицу на «Лаишевской» птицефабрике, где вирус был обнаружен 7 мая. На предприятии содержалось 447,8 тыс. кур-несушек, все стадо должно быть уничтожено. Продукция предприятия снята с реализации, ущерб предварительно оценен в 100 млн руб.



«В ходе эпизоотологического расследования установлено, что на птицекомплексе не выполнялись ветеринарно-санитарные требования по соблюдению закрытого режима деятельности предприятия, — сообщало управление ветеринарии Татарстана после выявления птичьего гриппа на «Лаишевской». — В частности, дикие и синантропные птицы имеют свободных доступ в помещения, где хранятся корма. Территория фермы находится в антисанитарном состоянии, санпропускник для работников птицефабрики не функционирует». По предварительным данным ведомства, с момента предположительного возникновения инфекции (падеж птицы на комплексе начался 3 мая) продукция предприятия — яйца, субпродукты, а также живые куры — реализовывалась не только в Лаишево, но и в Казани, трех районах республики, где уже обнаружено заболевание, а также в Нижнекамске. Кроме того, она поставлялась за пределы региона: в город Печора республики Коми, Самарскую, Кировскую, Вологодскую области, в Ямало-Ненецкий автономный округ и республику Марий Эл.



В последней, по информации Россельхознадзора, уже зарегистрирован случай птичьего гриппа. В результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от от трупов кур, обнаруженных на несанкционированной свалке в Звениговском района республики, выделен геном вируса гриппа, А птиц подтипа Н5, говорится в сообщении службы.



Между тем, из-за угрозы распространения заболевания на крупнейшем в Поволжье птицекомплексе «Челны Бройлер» (Татарстан, входит в холдинг «Агросила») введены дополнительные меры безопасности, пишет РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Айрата Гыйльфанова. По его словам, дикие птицы, которые предположительно занесли вирус на «Лаишевскую» птицефабрику не могут контактировать с поголовьем и кормом на «Челны Бройлер». Из-за сложной эпизоотической обстановки в Татарстане ряд регионов, в частности, Пермский край, Чувашия, Оренбургская, Саратовская, Пензенская области и другие уже ввели запрет на ввоз птицеводческой продукции и кормов из республики. Временный запрет на ввоз живой птицы из Татарстана ввела и Белоруссия.



Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорит, что ущерб животноводческой отрасли от «правового нигилизма» производителей мясной продукции, многочисленных нарушений и несоблюдений ветеринарно-санитарных норм, прежде всего, со стороны физлиц и небольших предприятий исчисляется «сотнями миллионов и миллиардами рублей». Он напоминает, что за нарушение ветеринарно-санитарных норм предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. «Несколько лет назад нам даже удалось повысить размер штрафов, прежде всего, для физлиц, допускающих серьезные нарушения — например, транспортировку нелегальной мясной продукции без сопроводительных документов, — рассказал он «Агроинвестору». — Понятно, что при существовавших ранее номинальных штрафах, даже если нарушителя задерживали, ему было выгоднее заплатить тысячу рублей штрафа». Ассоциация считает необходимым дальнейшее ужесточение мер в отношении нарушителей ветеринарно-санитарных норм.

