С сентября 2016 года по конец апреля 2017-го «Эфко» экспортировала в Иран 59 тыс. т подсолнечного масла, тогда как за аналогичный период прошлого года ее поставки в эту страну составили всего 19 тыс. т, сообщила компания. Всего в Иран за это время Россия вывезла 109 тыс. т, то есть на долю «Эфко» пришлось более половины объема.



Общий экспорт «Эфко» к концу апреля превысил 200 тыс. т масла — более чем на 87 тыс. т выше показателя за аналогичный период прошлого года. Это 17% от объема поставок всех российских масложировых предприятий. В начале этого года группа начала вывозить масло в Индию, куда намерена отгружать до 200 тыс. т за сезон, кроме того, компания пока является единственным поставщиком масла в Судан. «Подсолнечное масло уже сейчас занимает одну из лидирующий позиций в несырьевом экспорте АПК, и в пятилетней перспективе потенциальный прирост экспорта России может составить 2 млн т», — комментирует директор дивизиона по развитию экспортного потенциала «Эфко» Алексей Гаврилов.



Ранее о начале прямых поставок в Иран сообщила группа «Солнечные продукты». Компания отправила первые 4 тыс. т масла танкером по Волге с Балаковского МЭЗа и ведет переговоры с иранскими партнерами о возможности поставок таким же способом более 10 тыс. т в месяц.



В апреле Россия экспортировала в Иран 20 тыс. т подсолнечного масла, однако в сравнении с мартом произошло двукратное снижение объема: тогда было вывезено 40,7 тыс. т, комментирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Но в целом, по мнению эксперта, поставки в эту страну идут хорошо — с начала сезона к концу апреля туда было отгружено 134,5 тыс. т. После Турции и Египта Иран, хотя и с большим отставанием, занимает третье место по объему импорта российского масла.



После введения пошлин для российских поставщиков со стороны Турции в середине марта эксперты отметили рост поставок по альтернативным направлениям. По данным «ПроЗерно», в прошлом сезоне к концу марта в Иран было поставлено всего 51,5 тыс. т подсолнечного масла, а за семь месяцев этого — уже 115 тыс. т. В Индию к апрелю было отгружено 27 тыс. т, тогда как за весь прошлый сезон объем поставок был на уровне всего 207 т. Египет — второй после Турции покупатель российского подсолнечного масла — на конец марта импортировал 185 тыс. т, а за весь прошлый сезон — 167 тыс. т. В Ливан было экспортировано 35 тыс. т против 9 тыс. т в прошлом сезоне.



Стимулом для роста поставок по альтернативным направлениям будет увеличение потребления масел в мире. Так, согласно данным Ассоциации маслопереработчиков Индии (SEA), в апреле импорт шести ключевых растительных масел возрос до 1,33 млн т (в прошлом году 1,2 млн т). В частности, в страну завезли 746 тыс. т пальмового масла (718 тыс. т в апреле прошлого года), подсолнечного — рекордные для месяца 235 тыс. т (101 тыс. т в апреле 2016-го). За семь месяцев агросезона Индия увеличила объем импорта подсолнечного масла на 45% до 1,28 млн т.



«Эфко» оценивает потенциал рынков сырого масла Индии и Китая более чем в 2 млн т к сезону-2021/22. А возможности Сирии и Ирака по закупкам российского фасованного масла составляют около 230 тыс. т.

