Сахарная свекла в сезоне-2017/18 может потерять статус одной из самых доходных. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) внутренние оптовые цены на сахар уже ниже 33 руб./кг, а с учетом дальнейшего расширения площадей, которое прогнозирует Минсельхоз, и вновь ожидаемого рекорда производства сахара (более 6 млн т) ценовая ситуация может развиваться негативно. «Если никакие природные катаклизмы не внесут свои коррективы нам реально выработать до 6,5 млн т, что просто обвалит рынок, — опасается ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — В этом случае цена сахара может упасть до 25 руб./кг и ниже, что соответственно обрушит закупочную цену сырья и как следствие доходность свеклы». Но из-за весенней непогоды страт уборочной кампании свеклы может запоздать минимум на несколько дней. Это (как и вероятное снижение продуктивности сахара с 1 га) благотворно скажется на уровне внутренних запасов сахара к середине/концу августа. И цены осенью не провалятся слишком низко, не исключает эксперт.



Поддержать рынок может рост экспорта сахара. Вопрос цены во многом будет зависеть от того вывезет ли Россия все излишки до августа. С начала сезона экспорт нарастал ежемесячно, а апрель стал пиковым месяцем вывоза. За рубеж было поставлено 59 тыс. т сахара. По прогнозу ИКАР, за весь сезон Россия может экспортировать 340 тыс. т сахара. С другой стороны, летом увеличивается внутреннее потребление сахара. «Если это произойдет активнее обычного, рынок сбалансируется и цены к началу нового сельхозгода немного подрастут», — надеется Иванов.



Свекла традиционно дает сельхозпроизводителям одну из самых больших, а в отдельных регионах и самую большую выручку с гектара. Так, по словам эксперта, в текущем сельхозгоду на Юге она доходит до 140−150 тыс. руб. При этом выручка на пшенице там в среднем составляет около 49 руб./га, на подсолнечнике — примерно 67 тыс. руб./га, на рисе — 108 тыс. руб./га. Однако затраты на выращивание агрокультуры тоже одни из самых рекордных, акцентирует он.



По прогнозу Минсельхоза, посевы сахарной свеклы в этом году могут превысить 1190 тыс. га, что на 7% больше, чем годом ранее. «На Юге севу свеклы благоприятствовала погода, и работы завершились раньше прошлых лет, фактически к 12−15 апреля, — знает эксперт. — В то же время в южных регионах погода уже успела оказать и негативное влияние, так на начало мая выдув посевов агрокультуры составил 12,2 тыс. га (из посеянных 197,1 тыс. га), самые большие потери — в Усть-Лабинском районе». Резкое похолодание, снег и ветер во второй половине апреля-мае также повредили часть посевов и в Центральном Черноземье.



Площади растут четвертый год подряд. Но с 2018-го они, скорее всего, начнут сокращаться, полагает Иванов. «Со следующего года по посевам будет минус и еще неизвестно насколько большой, — говорит он. — Будут идти процессы концентрации свеклозон вокруг заводов, даже внутри вертикальных холдингов дальние поля не будут использоваться для выращивания агрокультуры. Возить ее на дальние расстояния становится все менее выгодно».

