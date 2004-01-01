В 2016 году в сельском хозяйстве, охоте и лесной отрасли вновь зафиксирован самый низкий уровень заработной платы работников. Как сообщает Росстат, ее средний уровень составил 21,45 тыс. руб, или лишь 58% от среднего общероссийского показателя (36,75 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом заработок аграриев хоть и увеличился почти на 2 тыс. руб., но сохранил за собой последнее место. Самый высокий показатель — в финансовой сфере, где работники получают в 3,5 раза больше — 78,31 тыс. руб., а также в сфере добычи полезных ископаемых — 69,69 тыс. руб.

В первом квартале 2017 года зарплаты в АПК выросли на 890 руб. до 22,33 тыс. руб., что позволило отрасли немного обогнать сферу деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (22,28 тыс. руб.). В то же время в растениеводстве и животноводстве средняя зарплата составляет лишь 20,79 тыс. руб. (57% от средней по стране), в лесоводстве — 23,11 тыс. руб., в то время как в рыболовстве и рыбоводстве — 55,12 тыс. руб. Средняя зарплата по стране в первом квартале составляла 36,66 тыс. руб., при этом в образовании заработок был выше сельского хозяйства почти на четверть (27,57 тыс. руб.), здравоохранении — на треть (29,4 тыс. руб.), в области культуры и спорта — более чем на 50% (34,29 тыс. руб.).

В то же время, как отмечает Всемирный банк в своем майском докладе, опубликованном вчера, в российском сельском хозяйства низка и производительность труда по сравнению с конкурентами на международных рынках. «Таким образом затраты на труд в настоящее время не превышают затраты западных производителей", — констатируется в докладе. Однако в будущем по мере улучшения общей экономической ситуации и повышения уровня зарплат АПК придется повышать и производительность труда, чтобы оставаться конкурентоспособным по сравнению с другими отраслями. «В этой связи следует отметить также дефицит квалифицированных кадров, который представляет собой серьезный ограничивающий фактор, требующий устранения», — добавляют аналитики международной организации.

В апреле среднемесячная заработная плата работников российских организаций составила 39,25 тыс. руб, увеличившись к аналогичному периоду предыдущего года на 6,7%. Просроченная задолженность по зарплате в течение апреля выросла на 5,9% и к 1 мая равнялась 3,85 млрд руб., в том числе 181 млн руб. — в сельском хозяйстве. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016-го снизились на 7,6%.

Рост сельхозпроизводства замедляется

Темп прироста производства продукции сельского хозяйства в России в январе-апреле 2017 года по сравнению с прошлым годом снизился и составил 0,7% против 3,6%. В денежном выражении за первые четыре месяца в России произведено продукции АПК на 956,2 млрд руб., в апреле в годовом выражении этот показатель вырос на 0,8% до 315,4 млрд руб. Госпрограмма развития АПК предусматривает рост сельхозпроизводства в этом году на 1,7%.

В прошлом году производство сельхозпродукции прибавило 4,8%, и глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее заявлял, что ведомство рассчитывает по итогам 2017 года на темп не ниже прошлогоднего. Однако, по оценке Всемирного банка, такой результат в этом году повторить не удастся. «После высоких темпов роста в 2016 году благодаря хорошему урожаю, в 2017—2019 годах мы ожидаем замедления. Рост будет поддерживаться инвестициями предыдущих лет в молочную отрасль», — говорится в докладе. Согласно оценке Всемирного банка, в этом году рост сельхозпроизводства в России составит 1,2%, в 2018—2019 годах — по 1,7%.

Оборот розничной торговли в России в январе-апреле 2017 года сократился на 1,4% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 9,06 трлн руб. В апреле 2017 года оборот розничной торговли не изменился по сравнению с апрелем прошлого года и находился на уровне 2,33 трлн руб., однако удельный вес пищевых продуктов в структуре оборота розничной торговли сократился до 48,5% с 48,9% в апреле 2016 года. В денежном выражении оборот розничной торговли продуктами питания в январе-апреле составил 4,41 млрд руб., что на 2,5% ниже аналогичного периода прошлого года. Цены на продовольственные товары в апреле выросли на 0,6% (в апреле 2016 года — на 0,4%), инфляция в целом в апреле составила 0,3% против 0,1% в марте, в годовом выражении — замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. Годовая цель Центробанка по инфляции в 4% может быть достигнута уже в мае.