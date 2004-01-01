За четыре месяца 2017 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило около 2 млн т, что на 4,3% больше аналогичного периода 2016-го, сообщает Минсельхоз. Прирост обеспечили Белгородская, Тамбовская, Тульская области, Ставропольский край и Башкортостан, при этом в республиках Марий Эл, Крым, Чувашия, в Воронежской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае отмечено снижение производства.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева считает, что производство мяса птицы в стране останется на нынешнем уровне. «Мы не прогнозируем изменений, ожидать каких-то взрывных моментов не стоит, поскольку отечественный рынок птицеводческой продукции уже давно сформировался и устоялся», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что 4% — это логичный, однако недостаточный темп прироста. По его словам, потребление мяса птицы на душу населения в России до сих пор составляет около 31 кг в год. В то время как у многих стран, которые проходили примерно такой же путь как Россия — например, в Бразилии — этот показатель вырос с 8 кг/чел. до 48 кг/чел. «В течение ближайших 10 лет мы сможем выйти на уровень тех же 40 кг», — считает он.



Плюс 4% — это вполне достаточно для таких кризисных условий, в которых находится Россия, продолжает эксперт. В любом случае переход потребителей с других видов мяса — особенно с говядины, но также и со свинины — на мясо птицы сохранится. «Свинина будет дешеветь в связи с увеличением объема производства. Конкуренция с ней птицы обострится, но не критично, так как все равно свинина как минимум в 1,5 раза дороже, чем курица. Поэтому бройлера по-прежнему будут брать, причем брать больше», — подчеркивает Давлеев.



При этом птичий грипп не оказывает особого влияния на развитие отрасли. Бобылева считает, что сегодня нельзя говорить о распространении вируса. «У нас он есть разве что на двух фермерских яичных предприятиях, которые не делают никакой погоды по рынку. Единственное, что хоть как-то ощутимо — это проблемы у «Евродона», говорит она. По ее словам, везде, где птичий грипп был, его уже локализовали. «Таким образом, в России ситуация под контролем. Снижение поголовья на ряде яичных предприятий никак не скажется на рынке птицеводческой продукции», — уверена Бобылева.



Птичий грипп не повлияет и на потребительское поведение, думает Давлеев. «Вспышки быстро купируются, население сегодня больше задумывается о кошельке, нежели о других вещах, которые далеки от реалий, — поясняет эксперт. — Более того, люди помнят кризис 2005—2006 годов, когда была паника [из-за распространения вируса], но ничего не произошло, никто не заразился. Сегодня грипп птиц влияет только на те предприятия, которые он задел». По словам Давлеева, компании не будут уходить с рынка из-за распространения заболевания. «Более того, некоторые свиноводческие компании переориентировались на производство курицы. Сейчас стоит задача обеспечить биобезопасность, чтобы вспышек не было», — добавляет он.



По мнению эксперта, на динамику развития производства мяса птицы сейчас больше влияют другие факторы: стагнация цен как в опте, так и в рознице, стоимость зерна, укрепление курса рубля, а также отсутствие господдержки. Цена на продукцию не увеличиваются из-за ограниченной покупательской способности населения, в то же время стабильность цен поддерживает спрос на бройлера. При этом подешевело зерно, а также уменьшились затраты на импортные компоненты. Кроме того, в связи с фактической заморозкой зарплат в отрасли даже небольшие увеличения налогообложения несильно сказались на себестоимости в целом, отмечает Давлеев. «Действительно имело влияние только отсутствие господдержки, особенно в бройлерной отрасли, — говорит он. — Сейчас льготные долгосрочные кредиты в секторе не дают, только краткосрочные, поэтому модернизация и капитальные издержки финансируются исключительно по коммерческой ставке в 16−18%. Это единственное, что сдерживает возможное снижение себестоимости продукции». Тем не менее, эксперт считает, что совокупность таких факторов как удешевление зерна и импортных средств производства с лихвой компенсируется необходимостью работать по коммерческим кредитным ставкам для модернизации. «А она уже нужна, так как многие предприятия строились в период с 2005 по 2010 год. Семь- восемь лет — это нормальный срок эксплуатации оборудования», — обращает внимание Давлеев.



Объем производства мяса птицы в 2016 году составил 4,6 млн т в убойном весе, что на 2,1% больше показателя 2015-го. За прошедшие пять лет его выпуск увеличился на 44,5%, за 10 лет — на 183,7%. В структуре производства всех видов мяса в 2016 году преобладала птица — 46,6%, в то время как на свинину пришлось 34,1%.

