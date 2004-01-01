По данным Минсельхоза, валовой сбор тепличных овощей в целом по стране на 5 июня составил 357 тыс. т, что на 42,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года (251 тыс. т). В том числе было собрано 270,2 тыс. т огурцов, 80,8 тыс. т томатов и 6 тыс. т прочих овощных агрокультур. В этом году в стране планируется построить и модернизировать не менее 160 га зимних теплиц, это должно позволить нарастить объем производства овощей на 120 тыс. т до 930 тыс. т, сообщает агроведомство.



Генеральный директор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова считает, что совокупное производство овощей закрытого грунта сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами в этом году может составить 940−950 тыс. т. «Точно не больше. Единственное, что может помешать выйти на этот объем — какие-либо неблагоприятные погодные условия. Допустим, град, который может побить все теплицы. Особенно часто такое происходит на юге страны», — рассказала Решетникова «Агроинвестору».



Что касается строительства и модернизации теплиц, то, по словам эксперта, в этом году в Липецкой области была запущена первая и началось строительство второй очереди комплекса «Елецкие овощи». Возводится пятая — последняя — очередь «ЛипецкАгро»; «Агрокультура» строит уже третью очередь в Московской области. «Кроме того, активно развивается комплекс «Агроинвест» в Калужской области. На первом этапе в 2014 году возвели 20 га, сейчас строят еще столько же», — говорит Решетникова. Также она знает о планах модернизации агрокомбината «Южный» (входит в агрохолдинг «Степь» АФК «Система»). «У них очень старые теплицы, по идее, их нужно сносить и строить заново», — добавляет она.



Кроме того, есть и другие крупные проекты. Например, как ранее писал «Агроинвестор», «Агрохолдинг Суворовский» (входит в «Воловский бройлер») объявил о намерении построить 100 га теплиц в Тульской области, вложив 24 млрд руб.; «Холдинг Полимер» планирует совместно с «Корпорацией развития Ярославской области» создать комплекс площадью 20 га с объемом инвестиций 5 млрд руб.; «Долина овощей» вложит 9 млрд руб. в расширение теплиц почти до 68 га в Липецкой области.



По мнению Решетниковой, самое главное, что может помешать инвесторам, объявившим о начале или расширении проектов в тепличном овощеводстве, — это отсутствие денег. Проекты заявляются, порой они очень масштабные, но из-за нехватки кредитных средств по привлекательной ставке очень многие в итоге остаются на бумаге, отмечает эксперт.



Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас есть проблемы с получением льготных кредитов из-за отсутствия лимитов, а по коммерческой ставке инвесторы не берут деньги на тепличные проекты. «Если будут льготные кредиты, то в этом году возведем около 200 га комплексов, если нет — до 150 га», — уточнял Глушков. Объем инвестиций может составить 30−50 млрд руб. По его словам, в тепличную отрасль России в последние годы было вложено почти 120 млрд руб., в результате построено более 580 га.



Объем производства тепличных овощей в сельхозорганизациях и КФХ в прошлом году составил 813,6 тыс. т, что на 14,6% выше результата 2015-го. Валовой сбор во всех хозяйствах достиг почти 1,6 млн т (+10,8%).

