В 2017 году посевные площади, занятые рисом в Краснодарском крае — основном рисопроизводящем регионе страны — уменьшились по сравнению с прошлым годом на 11,2% или 15,2 тыс. га, составив 121 тыс. га. Кубанские рисоводы завершили посевную кампанию, сообщил Южный рисовый союз (ЮРС).



Общая площадь рисовых оросительных систем в Краснодарском крае составляет 233,6 тыс. га. «Сокращение посевных площадей связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17», — говорится в сообщении. По данным Росстата, средняя цена на необрушенный рис, реализуемый сельхозорганизациями, в 2016 году составила 16,1 тыс. руб./т против 19,7 тыс. руб./т в 2015 году. В декабре 2016-го она равнялась 15,2 тыс. руб./т, а в январе 2017-го — 14,4 тыс. руб./т, хотя к апрелю поднялась до 16,3 тыс. руб./т. Средняя цена производителей риса-крупы за 2016 год составила 28,8 тыс. руб./т против 32,8 тыс. руб./т в 2015-м. По итогам первых четырех месяцев 2017-го, согласно данным статведомства, рис в среднем стоил 27,3 тыс. руб./т.



Лидерами по посевам риса в этом году стали Красноармейский и Славянский районы Кубани, которые заняли агрокультурой 44,2 тыс. га и 43,2 тыс. га. Следом идут Абинский и Калининский районы с 13,7 тыс. га и 12,8 тыс. га. Среди производителей в регионе традиционно лидируют «АФГ Националь» (30,7 тыс. га) и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (27,5 тыс. га).



«Ежегодно мы засеваем рисом около 30 тыс. га, что позволяет нам получать 200 тыс. т сырца. В этом году по сравнению с прошлым мы увеличили площадь рисовых посевов до 30,7 тыс. га — это плановые показатели, на которые мы вышли за счет эффективной организации севооборота в течение прошлых лет, тем самым избежав перенасыщения рисовой системы», — рассказал «Агроинвестору» руководитель Агродивизиона «АФГ Националь» Алексей Попов.



В сезоне-2016/17 цены на рис-крупу действительно упали до 28−29 руб./кг против обычных 35 руб./кг, что привело к снижению рентабельности, подтверждает топ-менеджер. Однако сокращение рисовых посевов в Краснодарском крае связано не только с этим, отмечает он. «В предыдущие годы высокие показатели по площади и урожайности достигались в том числе за счет того, что некоторые хозяйства не соблюдали севооборот и не выводили земли в планировку и под пар, — знает Попов. — Как следствие, эти участки истощились и теперь требуют восстановления. Кроме того, ряд производителей увидели для себя перспективы в выращивании сои».



По прогнозу Минсельхоза, отечественные рисоводы в этом году должны были засеять 211,3 тыс. га, в том числе 140 тыс. га (66%) в Краснодарском крае. Таким образом, план в регионе оказался выполнен лишь на 86%. В целом по стране по состоянию на 9 июня сев риса проведен на 179,3 тыс. га (85% к плану), в том числе в Южном федеральном округе — на 147,9 тыс. га (87%). На Северном Кавказе рисом заняли 19,9 тыс. га (97% к плану), на Дальнем Востоке — 11,5 тыс. га (56%).



В последние семь лет производство риса в стране варьирует в диапазоне 1,05−1,1 млн т. В 2016 году, согласно Росстату, валовой сбор составил 1,08 млн т. По данным ЮРС, к середине мая совокупные остатки риса-сырца составляли 167,8 тыс. т, что почти на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом динамика снижения остатков была выше прошлогодней, что связано с более низким качеством зерна в этом сезоне. Затяжные дожди на Кубани осенью 2016-го привели к сокращению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. В пересчете на рис-крупу остатки риса к середине мая были на уровне 92,3 тыс. т против 159,9 тыс. т годом ранее.



Импорт риса за четыре месяца 2017 года составил 54,5 тыс. т против 77,4 тыс. т годом ранее. Совокупный экспорт за январь-апрель текущего года достиг около 60 тыс. т, в том числе 6,2 тыс. т сырца и 53,7 тыс. т крупы. В сравнении с аналогичным периодом 2016-го вывоз последней вырос в 1,9 раза. Основные планы «АФГ Националь» на сезон связаны с выходом на новые ближневосточные рынки, говорит Попов. «Также в рамках государственной стратегии увеличения экспорта продуктов глубокой переработки мы планируем снижать вывоз сырца и последовательно увеличивать продажи за рубеж крупы», — добавляет он.

