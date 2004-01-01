Из-за погодных условий уборка урожая в этом году будет «очень сложной», заявил в четверг директор Департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «Погода нас не балует, только что завершились заморозки, в ряде регионов есть гибель [посевов]. Уборка перейдет на более поздние сроки — это тоже не очень хорошо для будущего урожая», — цитирует чиновника «Интерфакс».



В результате валовой сбор зерна будет существенно меньше прошлогоднего рекорда в 120,7 млн т и может находиться в пределах 100 млн т, оценил Чекмарев. «Мы в целом просчитываем, что в пределах 100 млн т зерна будет собрано, но все будет зависеть от погодных условий, от того, какая будет осень, — сказал он. — Если осень будет тяжелой, сложной, с передвижкой сроков уборки, то, может, даже меньше. Все впереди».



Кроме того, уборку может осложнить нехватка комбайнов, указал Чекмарев. «Комбайнов хотелось бы покупать больше в два-три раза в год», — заметил глава департамента. По данным Минсельхоза, в 2016 году сельхозпроизводителям было продано 3,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, что в 3,5 раза превышает запланированный госпрограммой годовой объем. Несмотря на это, доля машин сроком эксплуатации свыше 10 лет оставалась на уровне 2015 года — 45,4%. К 1 января 2017 года в российском АПК было зарегистрировано 129,6 тыс. зерноуборочных комбайнов.



В середине апреля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что валовой сбор зерновых агрокультур в этом году составит не менее 110 млн т, в начале июня министр сообщил о снижении прогноза до 100−105 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует урожай зерна на уровне 106,5 млн т, Национальный союз зернопроизводителей — более 100 млн т, ФАО и Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США — более 110 млн т. Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы предполагает, что в нынешнем году валовой сбор зерновых и зернобобовых агрокультур составит 104 млн т. В 2016 году, согласно данным Росстата, было собрано 120,7 млн т зерна, в том числе 73,3 млн т пшеницы. К 1 мая 2017-го в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях было 23,7 млн т зерна — на 4,6 млн т больше, чем год назад.



По оперативным данным Минсельхоза, к 15 июня яровые зерновые агрокультуры в стране засеяны на площади 30,8 млн га или 99,2% к прогнозу (в 2016-м — 30,8 млн га). В том числе яровая пшеница заняла 13,1 млн га или 96,4% от плана, в то время как в прошлом году на аналогичную дату сев был проведен на 13,6 млн га. Яровой ячмень посеян на 7,5 млн га или 96,8% к прогнозу (в 2016-м — 7,8 млн га), кукуруза — на 3 млн га или 97,4% (в 2016-м — 2,8 млн га). Также отстает от прошлогодних показателей рис — им занято 181,1 тыс. га, что на 14,1% меньше плана и на 10% ниже прошлогоднего уровня. Как ранее сообщал Южный рисовый союз, кубанские аграрии в этом году сократили посевы агрокультуры на 15,2 тыс. га, что связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен на рис-крупу в текущем сезоне. В то же время площади под гречихой превзошли плановые показатели почти на треть и к 15 июня составляли 1,4 млн га (в 2016-м — 996,9 тыс. га).

