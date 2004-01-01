Минсельхоз прокомментировал выводы Счетной палаты, согласно которым в 2016 году не было обеспечено достижение почти половины показателей, предусмотренных госпрограммой развития сельского хозяйства. Как следует из ответа министерства «Агроинвестору», целевые значения были выполнены Минсельхозом «в пределах доведенных бюджетных ассигнований», а также с учетом чрезвычайных ситуаций в ряде регионов страны.



Как показала проверка Счетной палаты, в прошлом году министерство не обеспечило исполнение 18 из 47 контрольных событий госпрограммы, а из 132 показателей достигнуты значения только 75 или 56,8%. В частности, из 21 объекта капитального строительства, подлежащих вводу в 2016 году, по факту было запущено только 14, а из запланированных 38 проектно-изыскательских работ выполнено 21, указала Счетная палата.



Минсельхоз отмечает, что показатели и контрольные события госпрограммы были утверждены еще в конце 2014 года. Однако в декабре 2015-го ее финансирование было сокращено на 45,3 млрд руб. или на 17,6% (212,8 млрд руб. вместо 258,1 млрд руб.), при этом изменения в госпрограмму и ее показатели не вносились. Кроме того, Счетная палата не учла в своем заключении неблагоприятную эпизоотическую ситуацию, в том числе вспышки африканской чумы свиней в ряде регионов и сибирской язвы оленей в Ямало-Ненецком автономном округе, а также чрезвычайные ситуации природного характера в 17 регионах — наводнения, подтопления, переувлажнение почв, засуха, обращает внимание агроведомство.



«Таким образом, показатели и контрольные события государственной программы были выполнены Минсельхозом России в пределах доведенных законом о бюджете бюджетных ассигнований, а также с учетом влияния произошедших чрезвычайных ситуаций в ряде регионов страны», — резюмирует пресс-служба министерства.



Несмотря на невыполнение показателей, реализация госпрограммы в сельском хозяйстве все же идет достаточно успешно, поддержал Минсельхоз гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Происходит уверенное развитие тепличного комплекса, свиноводство опережает в своем развитии все прогнозы, в прошлом году наблюдался рекорд по сбору зерновых и масличных. Да, не выполнены показатели по производству молока, однако никто из специалистов здесь и не ожидал никаких чудес», — сказал он «Агроинвестору». В то же время влияние чрезвычайных ситуаций, в том числе вспышек заболеваний животных, эксперт призвал не переоценивать. «Проблемы были, и в ряде регионов довольно большие, однако я не стал бы называть их в числе ключевых факторов», — добавил Рылько.



Ранее в Нацдокладе о результатах реализации госпрограммы в 2016 году Минсельхоз признавал, что достигнуты лишь 11 из 22 показателей в растениеводстве, девять из 14 показателей — в животноводстве и только два из семи в рамках подпрограммы технологической модернизации АПК. В частности, на 45% оказались не выполнены индикаторы по площади закладки виноградников, на 40% — по приросту мощностей по хранению плодов, почти на 11% — по объему производства молока во всех хозяйствах, на 3,9% — по поголовью мясного и помесного КРС в сельхозорганизациях, на 29% — по реализованным аграриям тракторам.



Исходя из динамики показателей в предыдущие годы и сокращения бюджетных ассигнований, в марте 2017-го плановые значения госпрограммы развития АПК на 2017−2020 годы были скорректированы. Однако степень исполнения госпрограммы в этом году эксперты прогнозировать все равно не берутся. «Сельское хозяйство зависит не только от выделяемых денег, но и от погоды», — заметил Дмитрий Рылько.

