Оптовые цены на рисовую крупу за последние две недели выросли на 5−6%. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, с 9 по 16 июня тонна рисовой крупы первого сорта в оптовом звене подорожала на 800 руб., а к 23 июня — еще на 1,1 тыс. руб. почти до 30 тыс. руб.



«Сейчас конец сезона, и естественно, что происходят колебания цен на фоне некоторого снижения запасов урожая 2016 года. При этом следует иметь в виду, что цены на рис в течение сезона были на достаточно низком уровне относительно прошлых лет как в мире, так и в России», — поясняет Петриченко. По его словам, цены увеличивались в марте-апреле: по данным «ПроЗерно», если к 1 января оптовая цена на рисовую крупу составляла 26,9 тыс. руб./т — на 25% ниже уровня годом ранее, то к концу марта она выросла на 9% до 29,4 тыс. руб./т.



«Однако затем последовал новый спад. Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас цены могут скорректироваться вверх еще раз. Тем более это естественно при ослаблении рубля, так как рис — международный товар, который довольно сильно связан с глобальным рынком», — сказал Петриченко. По данным «ПроЗерно», мировые цены на рисовую крупу с мая находятся на подъеме — тайский рис (с 5% битых зерен) сейчас стоит $438/т (FOB Бангкок).



На цену также влияют низкие запасы качественного сырца в этом сезоне, добавляет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «В результате производство крупы может оказаться ниже, чем в прошлом сельхозгоду. К тому же немного снизился импорт при одновременном росте экспорта. К концу крупяного сезона-2016/17 мы подойдем с весьма низкими запасами риса-крупы», — прогнозирует она.



Как ранее сообщал Южный рисовый союз, динамика сокращения остатков в нынешнем сельхозгоду выше прошлогодней, что связано с более низким качеством зерна в этом сезоне. Затяжные дожди на Кубани осенью 2016-го привели к уменьшению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. По состоянию на середину июня суммарные остатки риса-сырца и крупы в пересчете на сырец составили 109,3 тыс. т против 187 тыс. т на аналогичную дату прошлого года. «Дополнительное воздействие на рост цен в перспективе может оказать резкое повышение экспортных котировок мирового рынка в связи с активным спросом крупных мировых импортеров. Рис, ввозимый по импорту в Россию, уже начал немного дорожать, в перспективе эта тенденция может стать еще более выраженной», — прогнозирует Глазунова.



В целом сценарий развития ситуации напоминает 2015-й год, когда цена на рис-крупу достигла максимума, превысив 40 руб./кг, отмечает Южный рисовый союз. «Остатки риса к середине июня 2015 года снизились до 100 тыс. т, а к сентябрю были полностью истощены. В этом году истощение остатков может произойти уже к августу, поскольку качество сырца ниже, а выход крупы меньше, чем в 2015-м. Мы предполагаем, что в ближайшее время цены на рис продолжат увеличиваться, однако рынок будет сбалансирован импортом, и к моменту получения нового урожая цена стабилизируется», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель союза.



В последние семь лет производство риса в стране варьирует в диапазоне 1,05−1,1 млн т. В 2016 году, согласно Росстату, валовой сбор составил 1,08 млн т. По данным Минсельхоза, в 2017 году посевные площади, занятые рисом, уменьшились примерно на 10% к уровню 2016 года вместо прогнозируемого роста. В частности, в Краснодарском крае — основном рисопроизводящем регионе страны, сев составил 121,5 тыс. га вместо планируемых 140 тыс. га. Как отмечал Южный рисовый союз, сокращение посевных площадей связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17.

