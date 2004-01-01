Более 30% жителей России в последние три месяца приходилось экономить на мясе, сырах и колбасе, показал июньский опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России. Так, о вынужденном сокращении расходов на мясо заявили 33% опрошенных, на сыр и колбасу — 31%. Замыкают топ-3 рыба и морепродукты, в которых себе отказывают 27% россиян. За последний месяц доля экономящих на этих продуктах выросла на 4−7%.



На фоне весеннего роста цен на плодоовощную продукцию респонденты стали чаще говорить об увеличении семейных расходов. Это привело к тому, что больше людей стали отмечать необходимость экономить на повседневных покупках, пришли к выводу социологи. Так, повышение цен на овощи и фрукты за последний месяц заметили 38% опрошенных, в результате четверть россиян были вынуждены на них экономить. Доля тех, кто отказывает себе в покупке кондитерских изделий, составляет 16%, молока и молочной продукции — 13%. В целом за последние три месяца 61% респондентов приходилось экономить на товарах.



Эти же виды продовольствия чаще всего называли среди тех, цены на которые выросли наиболее заметно. По наблюдениям потребителей, кроме овощей и фруктов цены поднялись на мясо и птицу (38%), сыр и колбасы (34%), молоко и молочную продукцию (33%), рыбу и морепродукты (32%). Уровень ожидаемой населением инфляции в стране оценивается в 10,3%, что значительно превосходит целевой показатель инфляции Банка России (4%). При этом большинство участников опроса — 51% — указали, что их материальное положение за прошедший год не изменилось. 19% ожидают его улучшения в следующем году, еще 19% — ухудшения.



По данным Минсельхоза, потребление мяса и мясопродуктов в России на душу населения в 2016 году увеличилось до 73,8 кг в пересчете на мясо, что выше нормы на 0,8 кг. Как поясняет гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина, рост произошел за счет мяса птицы как самого доступного источника белка. «В целом сегодня население не отказывается от курицы, и ее потребление растет. Однако на других видах мяса люди вынуждены экономить, что и показал опрос», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. Выше рекомендованного уровня, по данным Минсельхоза, также было потребление растительного масла — 13,9 кг/чел. при норме в 12 кг, яиц — 297 шт. при норме 260 шт., а также хлебных продуктов и сахара, потребление которых превышало норму на 24% и 64%.



При этом потребление овощей и бахчевых агрокультур в прошлом году снизилось до 111,8 кг/чел., что на 20% ниже рекомендуемого уровня. А потребление молока сократилось на 2,3% до 233,3 кг при рекомендованной норме 325 кг, что Минсельхоз связывает как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях падения реальных располагаемых доходов населения. Спрос на плодоовощную продукцию уменьшается и в первой половине этого года, говорит Тюрина. «Причина — достаточно высокие цены. Молоко же является продукцией повседневного спроса, от которой отказаться довольно сложно, особенно семьям, у которых есть дети. Однако что касается мяса, то тут уже потребители начинают задумываться», — добавила она.



Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в конце мая, у 10% жителей страны не хватает денег на продукты питания. Еще 41% респондентов отмечают, что приобретение продовольствия или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна. Позволить себе большее сегодня могут только 17% опрошенных. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в 2016 году снизились на 5,9%, в январе-мае 2017-го — еще на 1,8%. Как объявила в среду глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе выступления в Совете Федерации, с начала года число бедных россиян выросло на 2 млн человек, в первом квартале 22 млн граждан находились за чертой бедности.

